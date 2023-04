Mai come quest'anno, alla Lazio è mancata un'alternativa ad Immobile. Sarri ha posto come priorità il mercato in attacco. Se prima si pensava ad un suo vice, ora c'è bisogno di un nuovo bomber, anche perché l'attaccante napoletano ha 33 anni e difficilmente può garantire 50 partite all'anno ancora per molto.



I NUOVI VOLTI - L'allenatore toscano preferisce un centravanti italiano. Difatti, spuntano i nomi di Manolo Gabbiadini della Samp, oppure Federico Bonazzoli della Salernitana. Un'altra via è quella di Mateo Retegui, ma la concorrenza è molto fitta. Nonostante la prerogativa del tecnico, ci sono anche le piste estere: Victor Boniface dell’Union Saint-Gilloise, Mariano Diaz del Real, Balogun del Rennais e la pista Roland Sallai del Friburgo, che spera di tornare in Italia dopo aver vestito la maglia del Palermo.