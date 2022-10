Valutazioni in corso in casa Lazio per l'attacco. Lo stop di Immobile impone riflessioni sulle lacune del reparto non colmate in estate. Come riporta stamattina il Corriere dello Sport, Sarri e la società sfrutteranno la lunga pausa mondiale per sfogliare la lista dei possibili candidati e decidere se inserire o meno a gennaio un centravanti di riserva. Il partenopeo infatti tornerà a disposizione non prima del 2023.



L'ipotesi di ingaggiare qualche svincolato non sembra entusiasmare dalle parti di Formello. Tra i profili presi invece in considerazione c'è Lucas Boyé, argentino con passaporto italiano, classe '96, attualmente all'Elche, ma che conosce già il campionato italiano per i suoi trascorsi al Torino. Contratto in scadenza nel 2024, il che potrebbe portare ad uno sconto sul prezzo del cartellino. Nell'ultima settimana è venuto fuori il nome dello spagnolo Rafa Mir, da qualche tempo ai margini al Siviglia. Secondo i media iberici potrebbe essere inserito come contropartita in un nuovo tentativo di approccio del club andaluso per Luis Alberto. Terza opzione avanzata dal quotidiano è il ventunenne Albanese, con passaporto Inglese (quindi extracomunitario, ma la Laio avrebbe comunque uno slot a disposizione, ndr) Armando Broja. Il Chelsea, proprietario del cartellino, però per lui spara altissimo, chiedendo non meno di 20 milioni di euro.