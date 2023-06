Ottimismo in casa Lazio per l'arrivo di Berardi. Come scrive oggi l'edizione romana del Corriere della Sera, Lotito è sicuro che riuscirà a portare l'esterno d'attacco a Formello, appena riuscirà a sbloccare l'indice di liquidità (per il quale ha già un piano, ndr). L'intesa con il calciatore c'è già e quella con il Sassuolo non è lontana. Sarri freme per veder arrivare al più presto il primo rinforzo in attacco per la Champions.