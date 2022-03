Ivanè il nuovo obiettivo per la porta della. A riportare la notizia è il sito sololalazio.it, che spiega come l'estremo difensore dello Spezia sia in scadenza a giugno e quindi. I liguri potrebbero in realtà esercitare un'opzione per il prolungamento di un anno del contratto e sono in trattativa col ragazzo per il rinnovo, ma non è ancora arrivato il sì. Per questo i biancocelesti vogliono inserirsi.L'idea è quella di, dietro ad un altro profilo magari già più affermato. In estate infatti si aprirà una voragine tra i pali della formazione capitolina, con gli addi praticamente certi di. Le caratteristiche tecniche dello spezino, arrivato dall'Empoli nel 2020, ma cresciuto nelle giovanili dell'Udinese, erano per altro già state notate da Tare circa un anno fa . Alto 1 metro e 92 ha comunque dimostrato, sia nella passata stagione, sia in questa, buona reattività tra i pali e capacità di usare bene i piedi. Due, alla cui corte Provedel potrebbe fare un bel salto in avanti nella sua carriera.