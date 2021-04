Mentre lada qui a fine maggio cercherà di ottenere la seconda qualificazione di fila in, extra campo ci sono diverse questioni da limare. Su tutte, il futuro di alcuni calciatori in scadenza, tra i quali vi è ThomasIl portiere albanese in questa stagione si è fatto scavalcare da, passando da titolare indiscusso a secondo fisso. Solo 8 presenze (6 in Serie A, 1 in Champions League e 1 in Coppa Italia) e 1 clean sheet. Un bottino amaro che spesso e volentieri ha generato dei malumori da parte del classe ’95, piaciuti decisamente poco aIn un paio di interviste concesse negli ultimi mesi Strakosha ha strizzato l’occhio alla, in particolare al: “Chi non sarebbe intrigato da una squadra così?”. Ma anche alla: “Un sogno giocarci”. Segnali chiari della voglia di cambiare aria. Poiché in, la Lazio dovrà velocizzare i tempi: o rinnovo o cessione. Guai a dilapidare un patrimonio di almeno(Transfermarkt.it).Al momento per il dopo Strakosha il nome più caldo è quello di Lorenzo Montipò, classe ’96 di 191 cm, titolare al Benevento. Dopo avercon i campani, ora l’estremo difensore nativo di Novara è seguito da tanti club. Mentre ilha pronto un ulteriore prolungamento, già hanno chiesto di Montipò almeno tre squadre (). Laancora non si è fatta avanti con decisione, ma l’estremo difensore terrebbe terrebbe aperta qualsiasi porta per approdare nella capitale.Un altro portiere seguito è Marcodell'Hellas Verona, prossimo avversario della Lazio. Anche lui di grande stazza (191 cm come Montipò), ma ha già 30 anni essendo un classe ’91. Il suo profilo piace dalle parti di Formello, ma al momento tutto tace, anche perché l’estremo difensore degli scaligeri sta cambiando agente (ci sarebbepronto ad accoglierlo nella sua scuderia).Infine, spunta la suggestione Ivandello. Partito da outsider a inizio anno, si è guadagnato il posto da titolare con Italiano. Classe ’94, alto 192 cm, ha dimostrato grandi abilità non solo tra i pali, ma anche nella gestione del pallone. Quest’ultima è una caratteristica fondamentale per Inzaghi considerando la centralità del portiere in fase di impostazione per la Lazio. C’è un estremo difensore con una media più alta di passaggi a partita in Serie A rispetto a Reina. Si tratta proprio di Provedel () con una precisione del). Dati che inseriscono a pieno titolo l’attuale estremo difensore dello Spezia nel casting per il dopo Strakosha.