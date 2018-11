. Muniain è un talento vero, fin dal suo esordio con l'Athletic Bilbao a soli sedici anni e mezzo. Lui, nato a Pamplona nel 1992, veniva soprannominato il Messi basco per le leve piccole e quel desiderio di saltare l'avversario anche più di una volta nella stessa azione.: rinnovare con l'Athletic o pensare a un futuro lontano dalla sua squadra del cuore.Il botta e risposta tra il giocatore e il club non ha portato a nessuna svolta.per rinnovare il contratto in scadenza nel prossimo giugno, quasi il doppio rispetto all'accordo attuale.o rivede le sue pretese entro un mese, o i baschi si orienteranno verso l'interruzione del rapporto in estate.Ma il trequartista guarda anche il lato economico,. Il suo entourage lo hain più di un'occasione, ma la risposta è stata piuttosto. Chi ha mostrato interesse è la Lazio anche se i parametri economici non collimano con le richieste.molto dipenderà anche degli sviluppi del caso Luis Alberto, lontano dal rinnovo e dagli standard di rendimento della passata stagione. Una staffetta tutta spagnola non è da escludere.