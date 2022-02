Vincere contro il Napoli per puntare la Champions. Il big match di questa sera all'Olimpico per la Lazio può significare unaanche se battere gli uomini di Spalletti in corsa per lo scudetto sarà un'impresa ardua. Tre punti significherebbero nell'immediato tenere la Juventus a vista a 4 lunghezze di distanza e allungare sulla Fiorentina. Con i bianconeri lo scontro diretto ci sarà solo alla penultima giornata, ma il calendario dice che oltre quella di stasera. Più il derby, in trasferta sulla carta.FORTINO Il rendimento interno degli uomini di Sarri fin qui è stato da vertice, con(proprio contro la Juventus a novembre, ndr). Lo stadio di casa è un'autentico fortino per i biancocelesti. Dopo i partenopei, a Roma le aquile dovranno giocare contro il Venezia, il Sassuolo, il Torino, il Milan, la Samp e il Verona. Con concentrazione e motivazione tutto è possibile, lo hanno lasciato intendere sia Tare sia lo stesso tecnico nelle recenti dichiarazioni.e lo dimostrano i numeri, che da novembre parlano di 6 vittorie e 4 pareggi. I KO di San Siro con l'Inter e al Mapei col Sassuolo sono stati due inciampi in unche va avanti con costanza da tre mesi.Senza più coppe di mezzo ora Sarri potrà preparare una settima alla volta le partite. Avrà più tempo per allenare sul campo, come piace a lui, i suoi uomini e affinare ulteriormente il gioco.. Da qui alla sosta per i play off della Nazionale la Lazio potrebbe dunque sfruttare il vantaggio per rosicchiare punti. Cominciare a farlo già stasera, metterebbe ulteriore pressione alle concorrenti. Di sicuro sarebbe un segnale forte, sia per compattare ulteriormente l'ambiente attorno all'obiettivo Champions, che diventerebbe molto concreto, sia per le rivali, che dovrebbero temere seriamente la rimonta in classifica di Immobile e compagni.