Mattinata in Paideia per Manuel Lazzari. l'esterno difensivo della Lazio si è recato nella clinica romana per sottoporsi ad alcuni esami di controllo. Si monitora l'andamento del suo recupero dall'infortunio muscolare rimediato contro il Bologna. Il problema al flessore della coscia destra richiederà ancora 2-3 settimane di stop prima che l'ex Spal possa ricominciare a lavorare sul campo.



Si proverà a recuperarlo per il derby del 20 marzo (ammesso che la giornata di campionato non venga rinviata, ndr). Ma sembra più probabile che possa tornare pienamente disponibile dopo la sosta per il play-off della Nazionale.