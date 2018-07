Oggi alle 18 a Formello comincia ufficialmente la nuova stagione, in mattinata nella clinica di riferimento biancoceleste sono arrivati, ad uno ad uno, tutti i tesserato Lazio, per dare il via, dopo le visite mediche, al 2018-19. Unici assenti Parolo che ha già fatto gli accertamenti due settimane fa, i neoacquisti Proto, Durmisi e Sprocati (già passati al vaglio dallo staff medico al loro arrivo nella capitale). Caceres e Milinkovic sono ancora in vacanza, dopo i Mondiali 2018. Il primo a presentarsi in clinica è stato il neo-acquisto Francesco Acerbi, poi Inzaghi, Murgia, Strakosha, Leiva, Luis Alberto, l'altro neo-acquisto Berisha. Era atteso anche Felipe Anderson, tutto fermo: le sue visite sono spostate a venerdì, probabilmente per favorire la chiusura della trattativa con il West Ham.