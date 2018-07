: il primo alle 18.20 di ieri, il secondo oltre la mezzanotte. Nella clinica di riferimento biancoceleste, la Paideia, sono arrivati prima delle 8 l'ex Sampdoria e Siviglia e il centrocampista ex Fiorentina Badelj.autografi, foto con i tifosi, poi le visite mediche di rito. In clinica manca solo Milinkovic Savic, in arrivo con un giorno di ritardo dopo il "giallo" circa il suo mancato arrivo da Belgrado previsto per la mattinata di ieri e le parole dell'agente Mateja Kezman a fare chiarezza sull'accaduto.