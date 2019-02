Problema infortuni in casa Lazio, con tanti giocatori di Simone Inzaghi che non sono nelle migliori condizioni in vista della sfida di domani, contro il Genoa. Come riporta lalaziosiamonoi, questa mattina Ciro Immobile, Luis Alberto e Lucas Leiva si sono presentati alla clinica Paideia per sottoporsi a nuovi accertamenti. C'è ottimismo per quanto riguarda l'attaccante campano, mentre i due centrocampisti restano in forte dubbio.