Luka Romero nel radar di Scaloni. Secondo indiscrezioni da alcuni media argentini il baby talento della Lazio potrebbe essere inserito nella lista allargata dei pre-convocati del ct dell'Argentina per il mondiale in Qatar.



Si tratta di 48 nomi, che poi saranno scremati per consegnare alla FIFA l'elenco definitivo dei 26 che parteciperanno alla manifestazione iridata. Tra essi ci saranno anche alcuni giovani, che saranno valutati dal commissario tecnico dell'albiceleste. E uno di loro potrebbe essere proprio il classe 2004 biancoceleste, nonostante abbia giocato fin qui solo una manciata di minuti finali nel match di andata contro il Midtjylland.