Dopo le prime indagini della Digos ad accertare i nomi dei responsabili della redazione e diffusione dei volantini contro le donne nella Curva Nord dell'Olimpico, anche la Procura Federale presieduta da Giuseppe Pecoraro si è mossa aprendo un'inchiesta. Lo riferisce l'agenzia Ansa, che ricorda anche come la Procura di Roma, dopo le segnalazioni arrivate ieri su alcuni capi ultras della tifoseria della Lazio, stia prefigurando l'ipotesi del reato di discriminazione razziale, che comprende anche quella per genere, e le prime denunce stanno per partire nei confronti dei soggetti indagati.