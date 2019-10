Wallace è destinato a tornare a Roma. Il suo trasferimento allo Sporting Braga sarà solo temporaneo, il prestito di un anno non verrà prolungato. Tanto meno Wallace verrà riscattato, come racconta A Bola:“Wallace è stato ceduto in prestito (dalla Lazio ndr) con lo scopo di fargli trovare posto al Braga, così da farlo salire di prezzo per poi tornare a Roma. Per questo motivo il suo diritto di riscatto ammonta a 25 milioni di euro”.



MERCATO WALLACE - Difficilmente il Braga farà quello sforzo economico: “Gli acquisti più costosi (delle ultime due sessioni di calciomercato ndr) dello Sporting Braga sono stati Bruno Viana e Galeno, entrambi pagati 3,5 milioni di euro”. Wallace tornerà a Roma, questo è certo, alla Lazio. Bisognerà capire se la Lazio poi se lo terrà ancora.