Mattia Zaccagni, attaccante della Lazio, parla a Lazio Style Channel dopo la partita con il Venezia: "Secondo me questa sera abbiamo giocato una grande partita da squadra vera. Siamo stati ordinati in campo e abbiamo sfruttato le occasioni arrivate. Si, siamo stati bravi a gestire quella cosa di Acerbi siamo stati bravi a essere compatti e a sfruttare le ripartenze”.



SU IMMOBILE - "Sicuramente Ciro per noi è importantissimo e quando non c’è e ci siamo noi tre il gioco varia. Nelle ultime tre partite abbiamo fatto molto bene”.



SULLO STATO DI FORMA - “Sono molto contento di aver ritrovato la forma fisica e i 90 minuti. Mi stanno riuscendo molte cose e darà tanto altro alla Lazio. La fiducia arriva con la condizione fisica adesso mi sento bene e mi riescono le cose e sono molto contento di questo”



SUL VENEZIA - "Con qualcuno avevo parlato. Non è facile giocare qua per questioni ambientali ma abbiamo affrontato la partita nel modo giusto”



SULLA PRESTAZIONE - “Nel primo tempo avevamo meno spazio e loro ci chiudevano quella zona di campo li e abbiamo trovato più sbocchi su Pedro, sulla destra. Poi nel secondo tempo si sono aperti e abbiamo avuto più possibilità di attaccare. Io penso che dalle ultime prestazioni si può vedere benissimo che siamo una squadra in crescita che ascolta il mister. Stiamo facendo partite più ordinate rispetto a prima ma questa è la strada giusta”.