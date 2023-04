Su Lazio Style Channel è andata in onda un'intervista a Mattia. Al canale tematico ufficiale biancoceleste l'ala della formazione diha raccontato le emozioni delvinto e deciso da un suo gol: "È andato tutto a pennello. Una vittoria importante per il nostro percorso e per la classifica. È stata una serata perfetta. Mi sono trovato davanti al portiere e non ci ho pensato tanto. Con la caviglia ho fatto un movimento innaturale, ma mi è venuto spontaneo. È andata bene. L'altra cosa perfetta poi è stata segnare sotto la Curva, e tutti i compagni a festeggiare là. In molti sono qui da tempo e ci sono diversi romani, non c'è stato bisogno quindi di caricarla più del dovuto quella partita, però è una gara sentita da tutti e in campo si sente la pressione e la piazza calda".L'esterno d'attacco dellaha poi risposto ad una sorta di quiz fatto dal conduttore, su alcuni temi legati alla stracittadina. E quando gli è stato chiesto di scegliere tre giocatori secondo lui fondamentali nella storia della Lazio ha detto: "(Immobile, ndr)". L'intervista è continuata parlando della sua vita da calciatore: "Il mio idolo da ragazzo era Del Piero ma purtroppo non ho mai avuto la possibilità di incontrarlo o parlarci. Spero di farlo presto. Dopo le partite spesso noi calciatori ci troviamo a dover rispondere sempre alle stesse domande. Quando si vince ti chiedono se la squadra è pronta per la Champions, tu devi dire che si pensa partita dopo partita. Per tante domande la risposta è sempre la stessa, anche perché non si può andare fuori dalle righe. Ci sono giocatori e giocatori, ognuno con il proprio carattere.Spesso la gente si dimentica che siamo persone, prima che giocatori, e abbiamo anche noi le nostre abitudini, nel calcio come in ogni lavoro. Dipende da persona a persona"."Forse ci vuole ancora un po' di tempo per le pazzie con i tifosi. Spero arrivi presto il momento di farne. All'entrata spesso ci sono tanti bambini, ragazzi, persone che ci chiedono foto e autografi, fa sempre piacere.è sempre qualcosa di importante, che ti porti dietro per tutta la vita. Sacrificherei tante cose per riuscirci"."Da quando è nato mio figlio mi sento più responsabile in generale. Il suo arrivo è stata una gioia immensa, che mi ha cambiato la vita. Ma giuro! (ride, ndr)"