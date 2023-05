Evento di beneficienza ieri a San Gemini, con protagonista anche la Lazio. Il club biancoceleste sostiene infatti da quattro anni la campagna di raccolta fondi per finanziare la ricerca sulla Neuropatia delle Piccole Fibre Periferiche e Autonomiche. Alla serata organizzata nella cittadina in provincia di Terni ha partecipato anche Mattia Zaccagni, che a margine si è intrattenuto a rispondere ad alcune domande dei cronisti presenti. "Queste sono le serate più importanti di altre, fanno bene soprattutto alla gente. Quando possiamo aiutare le persone è sempre bello, siamo fieri di essere qua", ha dichiarato il calciatore biancoceleste.



Rigurado la stagione sua e della squadra ha detto: "A Udine una serata importante, ma comunque ci eravamo già messi in testa di fare 9 punti nelle ultime tre. Ora ce ne mancano ancora sei. Il segreto per conquistare la Champions, rispetto all’anno scorso, è stato quello di avere più continuità e vinto più partite importanti contro squadre di livello. Abbiamo quasi tutti gli scontri diretti a favore e questa è una cosa importante. Dobbiamo però crescere ancora tanto su tanti altri aspetti. Lavoriamo insieme da due anni e le basi ci sono. Personalmente sono contentissimo di quello che ho fatto quest'anno. Sono arrivato in doppia cifra e fatto gol in partite importanti. Sono molto soddisfatto”.