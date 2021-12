Mattia Zaccagni, attaccante della Lazio, parla a Lazio Style Magazine: "Ho sempre dato tutto me stesso nel calcio, sapevo che prima o poi sarebbero arrivate soddisfazioni con impegno, dedizione e un pizzico di fortuna si può arrivare in alto. Il compagno di squadra più forte? Penso di averlo conosciuto proprio in questa stagione è Pedro".