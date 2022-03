La Juventus ha messo gli occhi su Zaccagni. A riportare la notizia questa mattina è il Corriere dello Sport. L'esterno ex Hellas si è consacrato quest'anno nella Lazio di Sarri.



Sei gol e sei assist in biancoceleste in stagione hanno attirato, oltre all'attenzione del ct Mancini, che lo ha convocato per l'ultimo stage della Nazionale, lo sguardo interessato della dirigenza bianconera. Lotito però non è intenzionato a cederlo. L'arciere sarà riscattato per 7 milioni di euro dal Verona e sarà uno dei perni della rosa biancoceleste per i prossimi anni.