Mattia Zaccagni sotto la lente d'ingrandimento di Mancini. L'ala della Lazio dopo lo stage di due settimane fa potrebbe essere richiamato dal commissario tecnico azzurro per vestire la maglia della Nazionale nei play off mondiali di marzo. Il rendimento dell'ex Hellas negli ultmi mesi non è passato inosservato, ma per meritare la chiamata da Coverciano dovrà confermare i suoi numeri nei prossimi incontri. A partire da domani sera al Meazza contro il Milan, quando in tribuna ad assistere al quarto di finale di Coppa Italia ci sarà proprio l'allenatore dell'Italia per osservarlo da vicino.