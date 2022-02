Il Milan, sulle ali dell’entusiasmo per il successo ottenuto nel derby, sta preparando quello che sarà un impegno molto importante per la stagione. Pioli e i suoi ragazzi vogliono i iniziare ad alzare un trofeo e l’occasione Coppa Italia è li dietro l’angolo. Mercoledì a San Siro arriverà la Lazio di Maurizio Sarri, un avversario che ha appena espugnato un campo difficile come quello di Firenze con un netto 0-3.



RIFLETTORI SU REBIC - Questa mattina il gruppo rossonero si è allenato in palestra a causa del forte vento che ha imperversato su Milano nella mattinata. Ante Rebic, che si era fermato a fine gennaio per un problema alla caviglia rimediato in allenamento, sta migliorando giorno dopo giorno. L’attaccante croato ieri ha preso parte alla partitella e dovrebbe tornare tra i convocati per la gara di mercoledì. Difficilmente sarà della contesa Zlatan Ibrahimovic che ha ancora dolore al tendine d’Achille. Per quanto concerne Tomori, non è da escludere che Pioli lo preservi in vista del prossimo impegno in campionato contro la Sampdoria.