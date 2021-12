Mattia Zaccagni ha parlato a Lazio Style Channel della vittoria contro la Sampdoria: "Nel primo tempo mi sentivo molto bene, abbiamo giocato un bellissimo calcio e fatto tre gol fondamentali per portare la vittoria a casa. Serviva un segnale forte, siamo entrati in campo con cattiveria e dovremo tirarla fuori anche nelle prossime gare. L’Europa League? Vogliamo vincere per arrivare al meglio ai sedicesimi, dovremo recuperare le energie e preparare nel migliore dei modi la partita ma non ho dubbi che lo faremo. Io mi sento pronto e sto bene, ovviamente devo lavorare in ogni allenamento per raggiungere il top della forma".