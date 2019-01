Zappacosta e Cahill potrebbero aver giocato l'ultima partita col Chelsea. Come riporta Sky Sport UK, la Lazio sarebbe in trattativa con l'esterno destro ex Torino, per oltre 13 milioni di euro, e potrebbe strapparlo alla Premier League. Sarri ha dimostrato per tutta la prima parte di stagione di preferirgli Cesar Azpilicueta.



MERCATO LAZIO - E Zappacosta avrebbe deciso di lasciare la Premier e Londra. Destinazione Roma: la trattativa continua, la Lazio ne sta parlando col Chelsea. Che venderà anche l'esperto centrale Cahill, probabilmente al Fulham.