Intervista a Zdenek Zeman questa mattina sul Corriere dello Sport. Il boemo, alla vigilia del derby, ha detto la sua sui due allenatori di Lazio e Roma. Poi ha parlato anche di Immobile.



DIFFERENZE "Sarri ha già dato un’identità di gioco alla sua squadra, Mourinho ha deluso le aspettative. Non tanto sul piano della comunicazione, quanto su qello della qualità del calcio che esprime. Non capisco la Roma cosa voglia fare. Domani la Lazio è favorita, ma di solito nel derby le gerarchie non vengono rispettate e chi è favorito non vince".



IMMOBILE "La differenza tra Lazio e Nazionale, per me è solo una questione tattica. Nella Lazio ha più terreno da scoprire, nell’Italia invece trova pochi spazi da punta centrale. In ogni caso resta il centravanti migliore, lo dicono i numeri".