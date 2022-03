Quello in stile 'zeru titoli' e 'por que?'. Quello che gode nel sentire il rumore dei nemici. Ecco, almeno in questo, Mou ci regala qualcosa, perché se dobbiamo andare sul campo e in considerazione delle ultime prestazioni – sebbene mi sforzi di ridefinire il concetto di ottimismo – faccio fatica a ricordare unasperando in tempi migliori. Incredibile come la squadra non riesca a trovare quasi mai la porta se non sfruttando (bene, questo sì) il giacimento dei calci piazzati, i corner in particolare. E ancheioè, mi sembra che in serie A vi siano non poche squadre che praticano un calcio piacevole, pericoloso, costruttivo, pur non avendo rose da chissà quale squadrone. E' una questione di idee. Si dirà:E in ogni caso non è che si stia chiedendo la luna alla squadra, ma di fare il minimo sindacale: essere pericolosa, divertire un minimo, dare l'impressione di poterla vincere.non sono pochi, certo. Beh ci mancherebbe pure che una squadra che non ne azzecca una sul piano del gioco molli quando si trova sotto di un gol! PeròPur sapendo (forza con tutti i gesti apotropaici che conoscete!) che certe uscite possono trasformarsi in un boomerang.nel derby del 2010, sotto uno a zero, spedendoli in panchina per far entrare Menez e Taddei nel secondo tempo. Vabbè, là davanti però la Roma aveva Vucinic (che firmò doppietta e ribaltone: 2-1) e Toni e a centrocampo il Pek Pizarro e Perrotta. Che squadra, quella eh?