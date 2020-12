Ovvio, direte voi: ecco che parte con il classico pistolotto di, tempo di bilanci, e bla bla bla. Vi scarto con un doppio passo: a livello personaleE, come spesso accade, la Lazio ha seguito la mia vita, o viceversa, in una specie di attaccamento genetico e mistico che spesso lega squadra e suoi innamorati.Ho avuto una bimba, la seconda dopo il primo terremoto-kid, e ho mollato alcune cose - anche qui sul sito - che non potevo continuare. Lavoro perlopiù in smart working (che vuol dire in soldoni che devo impormi di smettere di lavorare, di supportare il team, perché amo il lavoro che faccio e mi riesce difficile),Ho vissuto: nell'anno in cui potevamo godere nelle fibre più intime dell'esistenza del ritorno in Champions League, si ritrovano costretti a seguirla da casa., per dirla alla Lucio Battisti. Ma fuori di me - che vi interessa anche poco - per la Lazio è stato un anno incredibile.Fino alla pandemia, la squadra di Inzaghi - pur con qualche accenno di stanchezza -Ed era destinato all'altra squadra giallorossa della capitale, in questo catino ribollente e un po' autoreferenzialea. Beh, stavolta il grido è arrivato fino a Torino, fino alle segrete stanze della Juventus, intenta a vincere il suo nono Scudetto con qualche tentennamento di troppo.. L'anti-narrazione nordica bisbiglia che non ce l'avrebbe mai fatta:ma ci sono già riuscite, concluse in un diluvio scrosciante sull'ombrello di Collina.annullato il vero vantaggio della Lazio e la magia di quella cavalcata, arrivarema comunque al di sotto di quel sogno impossibile.Fino a qui, tutto da leggenda, da 8: plauso specialeMeglio di Lewandowski, what else?Nell'estate più atipica, corta (piena di calcio) e con il ritiro più striminzito possibile, la Lazio si è scontrata con un qualche ritardo anche delIo lo ritento non solo un ds competente,, i suoi schemi, le sue idee, le sue ossessioni e i suoi punti di forza in qualche modo hanno fatto le fortune (e anche determinato alcuni passi a vuoto) di questa squadra.(lui no, non ha creduto alla cavalcata incredibile fino in fondo, non come noi, non con la nostra stessa follia), ed è andato avanti con l'ambizione di rinforzare la squadra per la Champions.. Doveva fare meglio, specialmente in due ruoli storicamente scoperti:. E quel fattaccio brutto di via...(Acerbi, Leiva, Luis Alberto, Milinkovic Savic, Immobile li ha portati lui), ma nel momento decisivo e difficilissimo con tutte le giustificazioni del caso. Per me da 5,5 il suo anno operativo,- Il 2020 diè stato veramente un immenso braccio di ferro, come sempre mi verrebbe da dire,La pandemia lo ha messo nella parte della scacchiera più scomoda - come sempre il nostro - ma obbligataI fatti gli hanno dato ragione: questa specie di calcio monco, senza tifosi, con qualche positivo qua e là,come un moderno Laocoonte: mi piace pensare che, in un ipotetico film di Sergio Leone,, con il cappellaccio e i revolver, pronti alla sfida finale. Meno piacevole il trattamento riservato alla Lazio:poi nelle lungaggini delle indagini una specie di pulcino pigolante, in attesa di nuove sconvolgenti novità.: vedremo, ma probabilmente qualcuno dovrebbe avere la decenza di ripensare a quello che gli hanno fatto scrivere e gonfiare a dismisura,Il 2020 di: ha rimesso piede in Champions, contribuito a suon di gaffe e pressioni a rimettere in piedi la Serie A,. Not bad, Mr President.: mi piacerebbe una maggiore evoluzione tecnico-tattica e qualche frase piccata in più, ma oramai lo conosciamo.di diplomazie e alleanze che tiene in piedi questo club. Solo lui è riuscito, solo lui ha potuto, solo lui ha fatto.nonostante qualche uscita a vuoto: ha pure ottenuto il pass per i proibitivi ottavi di Champions contro il Bayern, che volete di più? Che vi faccia pure il caffè?: cerco di rispondere sempre a tutti, perché è un onore e un piacere leggere i vostri ragionamenti, i vostri commenti. Non ci riesco sempre, per motivi di tempo, ma avrete capito che la Lazio segue la mia vita, e viceversa: a volte mangerei la tastiera, piuttosto che scrivere.: sempre rispettosi, anche creativi nell'eventuale dissenso, una piccola oasi di Lazio in terra Calciomercato.com , davvero auguri per l'anno che viene