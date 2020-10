Senza mercato, senza niente, di questa Lazio è uscito il cuore,. Lo dico subito, ora che la Lazio ne ha presi 4, uno ad ogni tiro:. Fino a fine gara a testa alta, di corsa, di tigna, con il gioco, con belle idee e tecnica. Ma lasciatemelo dire: che spreco di talento e voglia.i 3 che arriveranno ci avrebbero dato una mano. Ma soprattutto quello che non arriverà:di aver lasciato Acerbi, e nonostante questo Ace ha stravinto il duello contro Zapata, lo ha umiliato.Che, va detto, contro il Cagliari ci hanno regalato i 3 punti. Io accuso Igli Tare di spreco di voglia: mi fa stare veramente in bilico tra bile e frustrazione aver visto i ragazzi di Inzaghi lottare, correre, farsi in 4, uscire benissimo dal pressing. Perfino correre almeno quanto l'Atalanta.Ma loro oggi sono consapevoli, forti di testa prima che di piedi o di fisico: s. La Lazio ha sofferto questo gap mentale,. Ma ha reagito. Ha corso. Ha lottato. Ci ha provato. Ho amato Caicedo e Cataldi, meno Immobile e Milinkovic deludente. Ma soprattutto ammirato questa squadra: ha barcollato ma ha provato a rimanere in partita, ne ha presi 4 ma ha sempre dato la dannata sensazione di esserci, di provarci nonostante almeno 3 gol di scarto.. La malizia dei Freuler (fatte n'altra dormita, Marè), non c'è in casa Lazio. Se steccano Luis Alberto e Milinkovic, non ci sono cambi all'altezza. Fa rabbia che in questo mercato non si sia preso un Gomez, e si fa male Correa e cambi reali e concreti non ci sono in panca. Questa è la mia accusa.Ironia del destino, o meglio del mercato. Il tanto celebrato Marusic - ma davvero dopo tanti anni non lo conoscete ancora - alla prima seria fa vedere quello che può fare sulla sinistra:E là manca Fares. In avanti si fa male Correa: e là manca Muriqi. Luis Alberto non ha i 90', non può entrare Akpa Akpro. Ora penso sia chiaro:Anzi da Tare. Ma ora lo ripeto ancora: così si fa calcio,Lo dico con un poker schiaffato in faccia da Tare più che da Gasperini, che ha fatto una cosa meravigliosa e l'ha lasciata sola per 3 giornate. Alla faccia del caffè che non mi prenderei mai con Gasp, nonostante i ritardi, nonostante tutta la rabbia: questa è la strada giusta, questa Lazio è una squadra di calcio vera, bella, col cuore e l'anima. Nonostante 4 schiaffoni è uscito il cuore, brilla l'anima di questa Lazio. Così si fa calcio.