Chi ha fregato chi? Lo dico per chi ha dato per spacciata la Lazio: stavolta avete incrociato male le quote astrali. Se il calcio fosse la boxe, Inzaghi avrebbe alzato le braccia al cielo, con Ringhio Gattuso alle corde. Ma non KO: finalmente contro il Milan l'ha preparata bene il mister biancoceleste. Non è bastato, davvero non è bastato. E ora c'è il derby. La sua Lazio è diventata così diversa rispetto a quella dello scorso anno: non segna mai, e quell'altra a valanga la buttava dentro. Ma attenzione: stavolta il pressing è andato a segno, i tempi erano giusti, i ritmi pure. Alla fine è mancato solo Ciro Immobile, tutti gli altri no. Se non segna Immobile, tutti gli altri no.



Chi ha ingabbiato chi? Se il calcio fosse la boxe, avrebbe reso giustizia all'architettura muraria entro cui Inzaghi ha chiuso il Milan dei talenti, il chiacchierato Paquetà, il pistolero Piatek. Tutti molto piccoli, di fronte ai meccanismi di pressing perfetti della Lazio. Merito di Inzaghi, che però non riesce a lanciare l'assalto decisivo: merito di Gattuso. Chi ha fregato E ora c'è il derby. I suoi non ripartono, ma si chiudono dentro con ordine. Ai punti vince Inzaghi, ma non basta mai: in una cena galante, ad Inzaghi è mancato il "vuoi salire su a casa a vedere la collezione di farfalle?". L'ha accompagnato sotto casa, questo Milan, ma due bacetti sulle guance, "è stata una bella serata", e tutti a casa. Merito di Gattuso, merito di Inzaghi. Sono mancati i gol della Lazio. E ora c'è il derby.

Chi ha ingabbiato chi? Gattuso a fine partita dà il cinque ai giornalisti, mentre passa. Se il calcio fosse la boxe, il suo Milan uscirebbe ridimensionato dalla partita contro la Lazio. Tutto il celebrato carrozzone di Gattuso ha dimostrato di avere pochi ricambi, di avere difficoltà nel giro-palla. La partita ha dimostrato una cosa sacrosanta: se Inzaghi ha una settimana per preparare le partite, i suoi ragazzi fanno le fiamme.



Ai punti, la Lazio ha ridotto il Milan alle corde, Inzaghi ha battuto Gattuso. Ma alla fine è andata come voleva Gattuso, una mezza vittoria per come si è messa, per come la Lazio l'ha giocata, per come meritava finisse. E ora c'è il derby: servirebbe Tyson in campo, invece questa Lazio sta ancora in macchina, sotto il castello assediato del Milan, a cercare di capire in cosa avrebbe potuto essere migliore.