Progetti per il futuro?. In questo momento sembra quasi strano parlare di calciomercato, o di futuro: vivremo un'estate piena di calcio giocato, siamo ancora tutti chiusi nelle nostre scatolette, nei nostri nuovi spazi, piccoli o grandi che siano, le nostre paure e relazioni.Qualcosa che ci estragga dall'attuale realtà delle cose - che non sarà molto meglio, purtroppo, per molti, in futuro - e ci slanci verso un altro universo, un rettangolo verde di ambizioni, tecnica e speranze. Il calcio ci farà bene:. Il tifo, la faziosità che avevamo trasferito sui presidenti, sulle liti, sugli stipendi, sui vari populismi e le istanze e le idee, torneremo forse ad esercitarlo dove merita: per celebrare una giocata, un gol, una vittoria o una sconfitta.- Volendo però fare uno sforzo di immaginazione importante, proviamo a spostarci nei corridoi - si spera sanificati - del calciomercato. Gli operatori, al netto di regolamentazioni ancora unofficial - si stanno muovendo.Bravissimo ragazzo, diventato il paradigma di quanto a Lotito importasse, ai tempi per carità, di presentarsi degnamente nel calcio che conta, quello elitario della Champions League. Io credo che, alla base di tutto, ci debba essere lo sforzo immenso di, Milinkovic compreso.Una rivoluzione tecnica potrebbe essere disastrosa in casa Lazio, per come questa squadra è formata, per come è diventata vincente. Simone Inzaghi, Luis Alberto, Milinkovic, i vari Acerbi, Immobile, i senatori, tutti concorrono a creare la magia.Come permettere ad Inzaghi una nuova avventura: con un piede in Champions, i gironi molti duri, finalmente quella dannata musichetta, sarebbe davvero pericoloso iniziare un nuovo progetto tecnico. Fa strano parlare di futuro, eh?La logica mi dice che Milinkovic potrebbe partire, e anche il mister riceverà molti apprezzamenti: per fortuna il calcio per me e per molti non è solo logica, maPer questo spero sempre che le relazioni resistano, reggano.Scegliamo un calcio anti-brand: la soluzione non sarà aprire al betting. Sono d'accordo con Spadafora su una cosa: questa bolla, questo vivere sopra la media, questa elite che viene trattata diversamente dalle altre aziende, deve finire.Di certo racconteremo questi giorni: sarebbe bello parlare di uno iato, una rivoluzione.Rimanga Milinkovic, sul mercato cediamo tutti i veleni e le schifezze e i bilanci gonfiati, le plusvalenze ridicole, le cessioni furbette, ma anche le divisioni di questo periodo. Il calcio ci farà bene, ma sarebbe ora che il