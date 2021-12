. Ogni volta se ne sente una: MIlinkovic Savic grande litigio con Sarri, che non lo sopporta e ha già litigato con lui. Ovviamente poi parte titolare e capitano, indizi tipici di una frattura insanabile. Luis Alberto è quasi della Juve, con Sarri mai sbocciato l'amore (ci ha litigato 4 mesi fa,. Avrà pure perso il posto da titolare, ma cosa sta combinando in campo? Da quale sogno è uscito questo artista, è possibile che sia addirittura migliorato?di fatto in qualche modo ha introdotto una nuova gestione delle forze, dei talenti, delle qualità di Sergej Milinkovic Savic e Luis Alberto. Su un campo complicato, con un bel Venezia, ben messo in campo e con un certo booster di idee e gambe,. Si è portata in vantaggio, anzi Pedro ha di nuovo dimostrato di essere davvero bollito, un pacco: ha segnato a dicembre gli stessi gol che aveva fatto in tutta la scorsa stagione, e in molti cominciano a chiedersi se non sia qualcosa di molto simile a Klose per l'ambiente, lo spogliatoio, l'esperienza e la capacità innata di sembrare davvero di un altro livello, superiore., è l'esercito diletto di questo allenatore con la sigaretta spenta in bocca. Chi si accende è Luis Alberto, uno dei tanti peones del nuovo corso, almeno a sentire la stampa.Peccato che questo è un signore del calcio, non è di certo uno zappaterra. Questo signore qui innalza il livello delle partite quando entra. E a partita in corso, con gli avversari più stanchi, diventa quasi sempre decisivo.ma quel sospiro sul petto ad affilare il pallone del 3-1 è veramente un treno direttissimo per il paradiso. La spremitura di Inzaghi sui suoi big è finita: Sarri li lascia in panchina, si cucca le polemiche, li gira, dicono ci litighi e non lo sopporti, ma questi sono i suoi nuovi discepoli.. Milinkovic Savic fa una partita di sostanza e corsa, spessore, battaglia, si spreme, mette quel pallone talmente delicato per quell'altro esteta spagnolo che viene da chiedersi chi sia il bersaglio,Questo è un signor giocatore, a fine partita risponde pure alle polemiche, ma Luis Alberto,non è che abbia parlato, per carità, di ascesa o di fanatismo sarrista in pieno fulgore o di splendida rivoluzione biancoceleste. Sta rimuginando su piccole compattezze, su maturità e attenzioni maggiori, su qualcosa di più teso verso la stessa meta., non è che dobbiamo per forza dircelo che non abbiamo obiettivi, che quest'anno qualsiasi risultato e buono, è benedetto, che per la prima volta non staremo a ragionare sui panettoni o le colombe. Per carità, non parliamo di programmazione.ma nel frattempo vorrebbe innescare un senso di divertimento nei giocatori. Io non so bene per quanto tempo avrà credito questo mister, ma ve lo dico: a me ha conquistato,Davvero non so leggere il futuro: non so se stiamo assistendo alla formazione di un nuovo esercito di liberazione dal passato, serappresentae può incidere davvero sul potere binario di Lotito e Tare (Peruzzi ha detto qualcosa che già non sapevate?), sbilanciandolo verso qualcosa di nuovo. Non so se davvero rimarranno tanti anni ancora alla Lazio, se sceglieranno come Immobile di dedicarsi a questa causa, o se andranno altrove. Ma io vorrei solo dire che con Sarri non sono morti, non sono out, non sono dei pallidi simulacri. La magia non ce l'aveva l'ottimo Inzaghi, ma era dentro questi due, era sui loro piedi e nelle loro teste. La magia Sarri la può ancora elevare. Non succederà? Pazienza, ma noi ringrazieremo per questa aurora dita di rosa che Luis Alberto ha calciato in porta. Dipende da cosa vi importa.e chiederemo gli acquisti e poi che Dio ci benedica tutte e tutti, e alla malora tutto il resto., al calcio che ti fa venire voglia,. Al calcio a tutto il resto del mondo, nel nome di una pallone che rotola, ogni maledetto