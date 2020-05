Una cosa sembra certa: nonostante tutte le ristrettezze del momento presente (che si infrangeranno pesanti anche sul futuro purtroppo)Sta mettendo su una rete piuttosto complessa di acquisti in prospettiva (Luis Suarez su tutti) altri intelligenti (Escalante a zero) e sogni (Kumbulla in difesa,In pieno stile Tare: negli anni ha costruito una solidissima rete di rapporti. Quasi non si tratta solo di relazioni lavorative, ma vere e proprie alleanze. Nella concezione quasi da bushido, da codice d'onore,In Premier l'asse con Mendes, ad esempio, è fortissima. Il potentissimo procuratore di Cristiano Ronaldo ha tirato fuori la Lazio da situazioni spinose - Keita su tutte - e potrebbe favorirla se dovesse puntare qualche talento della miniera d'oroSenza dimenticare il Liverpool: i rapporti con i Reds sono ottimi, la Lazio ci ha già parlato per Leiva e Luis Alberto, la serietà del club romano è nota in Inghilterra.- In Spagna Tare può vantare solidissimi rapporti con Pastorello - e chi non li ha - ma anche l'entourage di Luis Alberto può aiutare in una serie di incastri e situazioni interessanti. Dopo Jony - che deve ancora adattarsi ma ha un sinistro delizioso - ma il sogno impossibile potrebbe essere Ivan Rakitic. Ora una considerazione:di questo livello dovrebbe far riflettere sul prestigio acquisito in questa stagione. Trattenere Milinkovic Savic sarebbe un gran colpo, ma in caso di cessione serve questo tipo di sogno impossibile: un nome talmente grosso da cucire stretta qualsiasi critica. Senza esagerare però: in Spagna sono convinti che Rakitic abbia disdegnato sia Juve sia Inter, perfino il Psg. Vorrebbe rimanere in Liga,Non solo:In questo senso, come sempre, se la notizia fosse vera (e per ora non ci sono riscontri) potete stare certi che Tare adesso starà sbuffando infastidito. Rispetta la stampa - non sempre, non tutta - ma odia quando sui suoi piani vengono accesi i riflettori dei giornali e le chiacchiere delle radio.. Se qualcuno ha contravvenuto al suo rigido codice di fiducia, il suo bushido rigidissimo, potete star certi che difficilmente lavorerà con la Lazio in futuro. Ho ome l'impressione che, in una generale depressione economica del settore calcio, gente come Tare non avrà comunque difficoltà.In silenzio, sorretto da un codice di comportamento adatto a schiene dritte e uomini di parola, con il nome giusto, la carta vincente, ancora nascosta sul tavolo.. Con l'eventuale arrivo in Champions League, servirà una rosa ampia, la rosa dei colpi di Tare dovrà allargarsi di colpo. Una nuova sfida per lui:. Il mercato di Tare non cambierà nella sostanza e nei modi, ma dovrà farlo per quantità di acquisti e qualità. Sarà una bella sfida, in questa sessione post-pandemia. Degna di lui.