E ora che ci siamo un po' calmati, che l'ansia da campionato é un po' calata, mi viene da dire che la faccenda tamponi Lazio, al di là del tifo o delle ossessioni di alcuni giornali, - senza nemmeno considerare eventuali gravissime falsificazioni, che però nessuno sembra intravedere in realtà se non certi giornalisti -Poche regole, incerte, tantissime aree grigie. E questo non vale solo per il calcio, sia chiaro:Quello che é certo, é che non abbiamo perso occasione di sputtanar@ per l'ennesima voltaLe fonti ben informate parlano di un Lotito furioso, che in silenzio prepara avvocati e carte (il dott. Pulcini é finalmente stato in Procura, e mi sembra a naso quello che rischia di più),con tanto di prime pagine. Sia chiaro: una prima pagina con Immobile vale più di piazzarci un tampone, o una legge incerta, o un certo modo un po' troppo italiano di muoversi., sempre lo stesso. Sempre lo stesso: é di lui che si parla male quando le cose non vanno, di lui si sparla in azzurro, di lui si sottolineano sempre due stagioni toppate.un viziaccio nostrano, non sappiamo celebrare i meriti. Ma godiamo da morire, nel profondo, qMi sembra abbastanza chiaro che in Italia in molti, in qualche modo. Toccandolo proprio dove lui millanta - a ragione o no lo sa solo lui e pochi altri - crediti:Quel che prima era esclusiva del mondo Lazio, si è allargata su scala nazionale:Ma attenzione: l'ultima volta che ci hanno provato seriamente, a farlo cadere, alla fine lo hanno ritrovato più saldo in sella, e sono al contrario stati gli altri, a rotolare nella polvere.Non so davvero come si risolverà la faccenda tamponi, sicuramente va tutto centralizzato, controllato,. Che, abbiamo scoperto, in realtà erano interpretabili, piene di zone grigie, le solite cose all'italiana. Non so davvero come si risolverà la faccenda dei tamponi, ma direi che ha svelato tutto quello che le persone con un minimo di senso critico trovano deprecabile in Italia:(giorno 1, già si parlava di esclusione dal campionato), e le lotte di potere. Un meraviglioso spaccato italiano, altro che notti magiche e Mancini ed Evani e l'ennesimo tentativo di sabotare i campionati mandando in giro per l'Europa calciatori mischiati a giocare amichevoli. Ci saremmo volentieri risparmiato tutto questo, ma siamo nel 2020 bellezza,