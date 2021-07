L'ha detto Igli: laè un cantiere aperto. Ma questo lo solleva e solleva ildalla lente d'ingrandimento e dalle critiche (o lodi, in caso)? No. È giusto criticare il mercato dellaad inizio agosto? Ho due motivi per cui è SACROSANTO, ma inutile.Questo articolo parte da una doverosa premessa: nessuno si sta muovendo con grande velocità,. Di più, ripetiamo insieme: tutte le squadre sono nelle condizioni finanziarie di dover ascoltare TASSATIVAMENTE le proposte per qualunque giocatore in rosa, tranne qualche intoccabile.: la crisi economica si è abbattuta su un calcio malconcio e malmesso - con le dovute eccezioni, tra cui proprio la Lazio - con la violenza di un uragano. Le stesse misure per impedire alle società di morire nei propri debiti le stanno costringendo a raccattare pezzetti di mercato a destra e sinistra. È più che mai un mercato di idee, di guizzi, con il rischio di svendite, la sete di cessioni, la ricerca di intuizioni.Breve analisi esegetica delle critiche - non quelle faziose, quelle serie - al mercato della Lazio.. Vero, verissimo. Lasta effettuando una, e una. Ha detto addio a senatori e deve abbassare l'età media della rosa (per ovvi motivi anagrafici) e deve perciò cercare di fare un mercato oculato. L'arrivo di Sarri ha imposto una rivoluzione tattica: la Lazio ha detto adios al 3-5-2 (che avevo iniziato ad odiare).Il ritorno alla difesa a 4, le 3 punte, i necessari ricambi anagrafici e tecnici (centrocampo, porta e difesa) la visione di calcio di Sarri fanno pressione sulla diga di tutto quello che ci siamo detti nella premessa. È vero, siamo indietro, e forse di molto: la Lazio ha preso 1 esterno d'attacco dei due che servono (non considero Moro e Romero, non so se Sarri li considera davvero alternative, anche se me lo auguro), NON ha preso ancora un mediano post(Basic in ogni caso lo considero mezzala), NON ha preso un portiere (ne ha due, uno valido ma anagraficamente boh, un altro valido ma a livello motivazionale ora boh), NON ha preso un altro difensore (o se volete IL SOLITO difensore forte che chiediamo). Aggiungo: non ha preso un vero terzino sinistro titolare (Kamenovic è giovane, anche se vince tutte le partitelle o quasi).È inutile sottolinearlo? Purtroppo sì, ad Auronzo arriviamo sempre corti e in sovrappeso di esuberi. La storia dice questo, oltre che gloria.Bello e no., e in un mercato di vacche magrissime è pure giusto. Vogliono rimanere? Un paio,hanno dato segnali negativi, ma ad oggi sono ancora qui (e spero che lo spagnolo resti per sempre, e sti cavoli delle sue bizze estive e non). Bello e no, tenersi i big: bello ma è sempre lo stesso discorso, sono super motivati? Alcuni sì, altri forse. A noi servirebbero così, grazie. Altra questione:. Mai come in questa sessione di calciomercato strozzata dall'indice di liquidità e dalla crisi vendere significa sbloccare gli arrivi, accontentare gli allenatori, esaltare i tifosi.. Il mercato è complesso, ma noi da sempre chiediamo i miracoli: vendere i brocchi (inflazionata la frase "diamogli il cartellino in mano"), tenere i big, aggiungere altri big. Inutile sottolinearlo: ci facciamo solo del male alle coronarie, e tantonon hanno i nostri pensieri, lo abbiamo capito. Le loro vie non sono le nostre, e forse è un bene. Sacrosanto mettere pressione, ma totalmente inutile. Almeno, ragionando tra noi, diciamolo. Giusto arrabbiarsi? Probabilmente, pur rileggendo la premessa, sì.Una vocina mi dice però che. Ed è una vocina che aggiungo e appoggio qui, al netto di considerazioni che ritengo giuste.L'ho già detto e lo ripeto: in ogni situazione lavorativa anche i migliori, anzi loro di più, devono dimostrare ogni giorno di esserlo.: ora sarà geniale o sbaglierà l'ennesima sessione di calciomercato? Quanto possiamo permetterci un altro mercato sbagliato da ds. In questo frangente fondamentale, non possiamo. Tare non può sbagliare. Ne va della fioritura del. E lo chiedono le nostre coronarie.P.s. posso chiedervi un favore? Vorrei ricordare con voi un grande laziale, un Signore di poco più di 80 anni, che ci ha lasciato tragicamente in mare. Un Signore, Antonio: è come ogni uomo - e ogni laziale - dovrebbe essere: garbato, sorridente, saggio, attento alle piccole cose e aperto a scoprire e a credere e a vivere la più grande di tutte, la fede. Uso il presente per lui, perché lo vedo come se fosse qui, che mi chiede della. Uso il presente per lui, perché non se ne è andato. Aspetta con noi l'inizio di un altro campionato. Uso il presente per lui, perché va via un corpo, resta tutto il resto della sua anima grande. Uso il presente, perché mi chiederà ancora, un giorno, con un sorriso garbato e la parlata profonda ed elegante: