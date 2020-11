Si sapeva. Si sapeva, e alla fine è sempre così che va: la Lazio risponde sempre sul campo. Dopo giorni veramente struggenti a Formello, fatti di rabbia, tensione, prime pagine sui giornali e una certa idea del mondo (di certo non di fede laziale) che sembrava quasi totalitaria,. Il fondo, il fondo è stato toccato con le prime pagine rosa o con SportMediaset? Peggio il "tampone d'oro" o i dubbi sulla reputazione dell'attaccante dell'Italia?Un piccolo preludio: un Crotone volenteroso ma fin troppo inferiore alla Lazio non può mettere in difficoltà questa Lazio. Testa giusta,che la chiude quando serve e si sta innalzando ad altezze importanti, forse ancor più convinto dalle continue convocazioni con l'Argentina. Ho parlato di Acerbi: se Immobile è il miglior attaccante italiano per distaccoe forse anche dell'intera Serie A. Negarlo è al limite dell'irragionevole: non sarebbe nuovo, per molti di voi, ma aprite gli occhi, per favore.Alla fine era scontato, noi lo sapevamo: in una situazione semi-emergenziale, con Crotone sommersa dalla pioggia e da un vero e proprio disastro naturale, la Lazio si impone. E indovinate un po', alla fine segna sempre Ciro Immobile. In una partita col pallone infangato e frenato dall'acqua,Prima un bacio alla telecamera - per la moglie, la famiglia, i più colpiti dall'ansia e dal fango, sempre, ma tanto tutti se ne dimenticano - poi il dito a zittire tutti.perdonato da Inzaghi, ha tirato fuori suola ed esterno, assist perfetti e qualità, voglia. Il campo lo assolve sempre, a questo spagnolo che sembraStiamo parlando di uno dei migliori di questa Serie A: potrei riferirmi a tutti e due i silenziatori di critiche spesso pretestuose (anche se Luis Alberto stavolta poteva risparmiarsela), a volte offensive, sempre fitte come la pioggia di Crotone.ha raggiunto qualcuno come Beppe Signori, colui di cui si diceva, urlando - segna sempre lui. Si può urlare ancora: segna sempre, Ciro Immobile, per favore, state in silenzio a contare i suoi gol.Di certo a di là del gol Immobile aspetta un altro tipo di rivalsa: quella che gli possono dare le indagini, in cui non è indagato, non è nemmeno sospettato, ma viene comunque sempre tirato in mezzo,. La partita interna contro lo Zenit per Ciro sarà un altro bel banco di prova: di nuovo i fatali e fatidici tamponi Uefa, sperando si possa godere musichetta e Champions League stavolta. Con una vittoria, la Lazio metterebbe una serie ipoteca sul passaggio del turno. MRiduce al silenzio così: la mia più grande speranza per il 2021? Un Europeo da protagonista: anche in Nazionale, sì che ne sarebbe di gente da far stare zitta. Possano i gol di Immobile silenziare tutti gli accecati detrattori di questo campione. Il silenzio dove passa Immobile è un regalo meraviglioso di questo attaccante leggendario.