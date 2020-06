Non so se avete idea di quello che ci aspetta,: ci sarà così poco tempo, così tante partite in uno spazio temporale ristretto, che forse per la prima volta non sarà colpa di Lotito, o di arbitri o di Giacomelli, e forseToglieremo forse, ed è la mia speranza, il calcio da quella specie ddove lo abbiamo rinchiuso, per vivere di minuti veloci, pallone, gol, assist. Forse il calcio non avrà nemmeno tempo di accusare il presidente Lotito, perfino Diaconale potrebbe avere poco spazio,La gattina presciolosa per una volta ci farà godere del solo campo, senza le polemiche, gli strascichi, che avranno meno distillazione, maturazione.L'ho già scritto ma lo ripeto: io spero vivamente che le molte sostituzioni, le molte partite una dopo l'altra forzeranno la mano dei mister a buttare dentro giovani, anche costretti. Non è detto che da un obbligo di calendario non escanoNon avete idea di cosa ci aspetta: un calcio un po' più lento, un po' più stanco, forse più anni '70 addirittura., il fatto nuovo sorprenderà, per una volta, il commento e lo renderà subito vecchio, subito sorpassato, subito noioso.Nota a margine: vedremo forse": saranno fondamentali i cambi, i "pit-stop", le strategie.? In questo forse- il primo Inzaghi - se saprà ritornare al suo camaleontico passato può essere favorito.- Dopo alcuni aspetti pseudopositivi, i possibili colpi bassi.Non avete idea di cosa ci aspetta:Qualcuno dice chevoglia fare fuori gli ultras dal possibile ingresso negli stadi di luglio. Ma tanto è solo un altro mattoncino dell'esclusione dallo stadio delle fasce meno abbienti, più calde.Di chi fa sacrifici per quel biglietto. Un pubblico con le mani sporche che il calcio delle porcellane e dei broccati, quello della televisione e del salottino mediatico, non ha più voglia di vedere.Non avete idea di quello che ci aspetta: forse è un calcio nuovo, qualcosa di diverso.: a bilancio andranno valutazioni strane e scambi pompati, prestiti mascherati e Primavera iper valutati. Nulla che non sia già successo: ma la necessità fa il calcio ladro, lo sappiamo bene.: la variante infortuni, in negativo, potrebbe essere decisiva per la corsa... la corsa... insomma quella che tiene impegnata la Lazio secondo la classifica. Occhio ai bollettini medici, specialmente per chi non ha 3 squadre in panchina.Sarà bello godersi la suola di, meno se verranno accompagnate daSarà bello il ritorno del calcio, meno quando ci accorgeremo che non è cambiato in meglio. Preparatevi a dare la colpa a Lotito, in quel caso.