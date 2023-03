Ci sono tanti discorsi, sovrapposti, su. Il primo è macroscopico, di. La Lazio vincendo avrebbe preso punti cruciali per la Champions League, tenuto dietro la Roma, superato l’Inter., nessuno veramente prende il largo, nessuno dà sterzate o ruba punti in abbondanza. Doveva vincere, la Lazio.ne tiriamo fuori qualcuna, a fronte di un punticino che comunque, di questi tempi, dovremmo mettere in saccoccia con cura, dopo una gara dura e giocata onestamente. A fronte di tante cose che dovrebbero farci riflettere.Parto sempre dal presupposto, e in questo vi do credito di intelligenza, abbastanza trasparente ma non sempre considerato in momenti di rabbia (e ieri i tifosi della Lazio ne hanno avuti) che, il momento in cui lo incontri conta tanto, e che questo Bologna è tosto, organizzato, e Thiago Motta gli ha dato tanto.come a volte ci capita. Poi riesco ad individuare altre motivazioni macroscopiche, ve ne cito una su tutte:. Quando non si segna, potrebbe sembrare scontato additare le punte, ma qui il problema è proprio ontologico.figurarsi un attaccante vero, ha sempre protetto Ciro. Lo ha aiutato, preservato dalle incertezze e dalla concorrenza seria. E questo ci ha regalato, o ha contribuito a regalarci, il miglior bomber di questa generazione, e forse tra i primi 3 della storia della Lazio (le classifiche le lascio ad altri, per me Beppe Signori ha un valore indicibile). In questa stagione i numerosi acciacchi del nostro miglior attaccante hanno messo a nudo(potevano arrivarci che non avrebbe fatto tutte le partite? Bastano gli scongiuri tutti gli anni, quando hai di fronte un uomo che si avvicina agli ultimi anni di carriera, anzi li sta percorrendo?), qualche strana relazione tra Sarri e Tare (chissà chi ha chiesto cosa, e come gli è stato risposto) e il fatto, macroscopico, c, giova ricordarlo, non ha mai giocato così in avanti, e sta facendo fin troppo., quindi alla fine da lui non possiamo aspettarci tanti altri gol. Milinkovic Savic post Mondiale si impegna ma non possiamo aspettarci troppo, è un fatto che dobbiamo accettare, e comunque ci sta dando. Ci sta dando, dovete mettervelo in testa.non è mai stato un bomber, semmai un accendi-bomber, e comunque ha già fatto 6 gol. Felipe altri 6, in Serie A ha fatto di meglio, qualche golletto lo farà ancora, ma capite che non può essere. Ma lo voglio dire chiaramente: non ci si avvicina sotto tanti punti di vista, e in generale direi che non ha i tratti specifici per risolverci le partite, specialmente contro squadre ben chiuse.quei gol dovrebbe farli (ne ho in testa uno da ieri sera) ma insomma, anche qui stiamo chiedendo ad uno che. Chiedere cose a chi non le ha dentro:Lecito, ma insomma, siamo sempre in una relazione asimmetrica e tossica tra noi (noi società, noi tifosi), chiediamo a giocatori cose che fanno, ma non in abbondanza. Non è facile. Quindi i gol da oggi in poi saranno una roba che dovremmo goderci molto, perché saranno un frutto importante di un lavoro collettivo, di illuminazioni geniali, di gioco ed idee, di cinismo (ecco, in questo dobbiamo migliorare tanto)In una settimana davvero tanto tanto tanto complicata, in città potrebbe succedere di tutto. Guardiamoci negli occhi: la Lazio potrebbe dire addio pure alla Conference (che non mi ha mai molto acceso, ma è un fatto di questa stagione, e i fatti vanno accettati, cavalcati, o ci disarcioneranno) o potrebbe fare un’impresa in Olanda.E Sarri l’ha quasi messo in antitesi alla partita olandese. E sapete perché?O meglio, Sarri ritiene, e gli do credito, che non ci sia abbastanza rosa combustibile, pronta all’uso, in grado di darci veramente una mano.- E qui siamo alla fede:e allora dobbiamo chiederci perché ha una rosa così limitata, perché ogni volta dobbiamo fare le nozze coi fichi secchi e delegare alla squadra il compito ingrato di overperformare sempre negli stessi, oppure è lui che non permette a sconosciute divinità per ora non rivelate di illuminarci.è fuori dai radar,siamo nell'arco di minutaggio di un buon Primavera, non voglio parlare diche non è stato in grado di giocare al posto di Hysaj completamente zoppo. Chissà cosa c’è dietro, direbbe un maligno, davanti c’è un altro giocatore che non usiamo. Per quali motivi? Ora non ho tanta voglia nemmeno di ragionarci:in difficoltà senza Immobile,, oppure ci arrabbiamo molto, incendiamo tutto e parliamo di ennesima occasione sprecata. Probabilmente sono tutte e due cose giuste, che si contaminano a vicenda.i nostri umori, il nostro cuore e il corso dei nostri pensieri. Non avete visto? IE veramente Dio solo lo sa, quanto avrei voluto affrontare questa settimana con Ciro Immobile, o con uno stato di forma più alto, o con una vittoria a Bologna e in casa contro l'AZ. Dobbiamo accettare che, ogni 3 giorni, non le vinceremo tutte. Alzare l'asticella vorrà dire non arrendersi a questo fatto, chiedere di più alla società. Ma non ora. Ora, e alla fine, come sempreSempre loro, con i loro tifosi, sempre noi, contro tutto il resto.