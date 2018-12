Riprendersi in fretta, senza indugi. Riprendersi subito: questa Lazio deve risollevarsi, altrimenti la frittata è fatta. Nota a margine: il VAR fa schifo, emotivamente. Esultare come un ossesso per il pareggio raggiunto proprio all'ultimo respiro, e poi ritrovarsi a contare i cocci dell'ennesima sconfitta, è una specie di ferita mortale per un tifoso. Zoom sui centimetri, sul tallone, e poi il resto è soggetto al più totale e straniante schiavismo ad un protocollo peggiorato ogni volta che ci mettono mano.Ma il VAR ora è solo una parentesi, un apostrofo di ulteriore sofferenza in una stagione che già è una specie di calvario. Inzaghi si dispiace, si torce le mani per i suoi ragazzi, nel frattempo loro continuano a combinarne di ogni.. Wallace che invece di andare forte sull'esterno lo accompagna in gita, Radu che incespica malamente (ed è uno dei maggiori fruitori di questo sistema di gioco), Zapata che condanna la Lazio ad inseguire. Difficile parlare di approccio sbagliato, forse dobbiamo cominciare a parlare di scelte che stanno inevitabilmente condannando Inzaghi, partita dopo partita. Rischia di pagare per tutti, pur avendo poche colpe, e una rosa lacunosa. Deve cominciare con qualche esclusione: ok, abbiamo capito, Luis Alberto ha pagato, ma è ora che qualcun altro assaggi un bel po' di panchina.A Roma era tradizione, qualche tempo fa: si buttavano a fine anno, spesso dalla finestra, tutte le cose vecchie. Tipo il 3-5-2, per esempio. Altrimenti, con la scusa del cambio modulo mai avvenuto, qualcuno potrebbe portare a fondo Inzaghi, mentre l'ambiente dimentica che qualcuno, questi signori qui, li ha comprati, appoggiati, ha fatto scelte. Scelte fallimentari nel nome dell'unico obiettivo, la Champions, per cui ora la lotta è serrata, feroce, durissima. Tutto quello che, per ora, non è la Lazio.