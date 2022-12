Ne avrete sentito parlare, forse. In caso, vi aggiorno io sulla novità delle novità del mondo Digital: l’intelligenza artificiale che risponde. Ma come, direte voi, e Alexa, e Siri, e Google Assistant? Tutto vero, tutto già reale, con poco profitto ma reale. Maè molto più vicino a darci risposte in una conversazione di quanto faccia Alexa ogni volta che ha difficoltà a metterci una sveglia. Per farla semplice, risponde ad una serie di input (tipicamente domande, o comandi, purtroppo i diritti delle AI non sono ancora molto sviluppati), facendo ricorso ad una mola di dati immensa di cui si è nutrita. E io gli ho chiesto che pensa delPromemoria, non è in grado di dare REALI giudizi di merito. Non ha una coscienza, non ha un’anima, non tifa Lazio, non sa VERAMENTE di cosa sta parlando. Ma mi ha risposto mettendo insieme una serie di profili papabili. Ha interpretato la mia domanda come se dovessimo sostituire in toto Immobile (una domanda che viene dal futuro) e crede che questo trio potrebbe andare bene:. Ultima esperienza al Benfica, è poi tornato in patria. Fa sorridere che Wikipedia lo paragoni, per caratteristiche, a. L’intelligenza artificiale voleva regalare alla Lazio- Per gli appassionati di Football Manager, ma anche tenendo conto dei giocatori cercati e scovati spesso da Tare, ho chiesto all’AI didiventare veramente forti. Ne ha messi insieme 3, piuttosto strano che li abbia pescati tutti in Ligue 1:Ora, perché abbia preso questi 3 di età variabile (Macon è un ‘98, non di primissimo pelo), resta tutto da capire. Però ci tiene a dirvi che: “È difficile fare previsioni su chi saranno i migliori giocatori del mondo tra 10 anni, poiché dipende da molti fattori e ci sono molti giovani talenti emergenti in ogni ruolo”. Amen, fratello.Suiha trovato qualche difficoltà in più, credo condivisa dai direttori sportivi in toto. Ha fatto il nome didel Leicester, che però si è operato al ginocchio (oddio, questo in passato non avrebbe frenato la voglia di scommettere sui talenti di Tare, ma ok). Ha aggiunto, leggenda dell’Atletico Madrid, che ha appena rinnovato il suo contratto annuale con il Flamengo. Un classe 1985, non proprio linea verde. Infine, da vecchia volpe del giornalismo, ci mette pure dentro, che però è in prestito al Fulham dal Psg. Ha provato pure a rifilarcifuori ruolo, che al Milan non gioca, ma gli ho bollato la risposta come sbagliata. Eddai, un altro fuori ruolo no.Il 2022-23 è una stagione molto speciale per il calcio, con il campionato interrotto dal Mondiale. In questo contesto atipico, la sessione di calciomercato di gennaio sarà fondamentale per la Lazio, per affrontare al meglio il resto della stagione. Inoltre, la Lazio potrà valutare se cedere alcuni giocatori che non stanno dando il contributo sperato, per fare spazio a nuove opportunità. Ok, forse l’avete capito, ma questo pistolotto è la chiusura dell’articolo che l’AI mi ha propinato. E ok, sarà un po’ banale, ma fatico a trovare qualcosa di sbagliato. Specialmente nell’ultima parola,