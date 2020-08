David Silva-Lazio, i puntini sulle i. Alla fine è stato tutto improvviso, tutto male tutto insieme: David Silva va alla Real Sociedad, squadra mai uscita sui giornali, a cui il giocatore era stato proposto in virtù della sua volontà (e della moglie, che all'improvviso sembra incarnare tutti i mali del mondo per alcuni) di finire la carriera in Liga, vicino ai parenti e agli amici. In una squadra divertente, che gioca un bel calcio, fottendosene della Serie A, del nuovo appeal, della Champions e del jet privato. Già nel suo cominciato di addio al City (che gli farà una statua, quindi per favore piantatela di fare gli innamorati delusi denigrandolo) si capiva che la testa andava verso la famiglia. Ora le reazioni - anche comprensibili - deluse dei tifosi della Lazio sono andate in due direzioni, novello Mar Rosso diviso dal bastone di Silva: da una parte chi se l'è presa con la società, dall'altra chi ha insultato ogni avo dello spagnolo. E pure una terza fetta di persone di cui parlerò dopo.CHI SE LA PRENDE CON LA LAZIO - Ora francamente che, dopo Bielsa-Van Persie- Giroud, la gente sia stufa ci può pure stare. I grandi nomi piacciono, e ultimamente la Lazio - che ha fiutato belle occasioni - ha toppato male e non le ha colte. Ma mi pare che siano ingenerose le critiche, e mal riposte: la Lazio ha fatto di tutto per portare Silva. La retorica della Lazio furiosa può essere stucchevole (aspetto con ansia intervista di Lotito che si vanta di aver preso a pesci in faccia Silva come fece con Bielsa), ma non mi sento di dire granché sull'operato di Tare. Certe scelte di vita puoi prevederle magari, fiutarle, ma provarci era doveroso. Qui lo dico: una società molto forte deve anche riuscirci, ma non siamo ancora a quei livelli (di andare e prendere un giocatore per 50 milioni, per dire). Ma qui lo nego anche: stavolta ha fatto quello che doveva la Lazio.Che sarebbe stato doloroso, ma meno di quello della Real Sociedad.A Silva vengono invece imputati due principali capi d'accusa: di essere stato scorretto, e di non avere voglia di giocare nel calcio che conta, quindi alla fine era scarso, anche solo a livello motivazionale., di fronte a qualsiasi offerta di lavoro. Chi pensa che la Liga sia il campionato Dilettanti si qualifica da solo, chi non sa come giocava quest'anno la Sociedad anche. Non ha voluto fare la Champions e non ha ambizioni? Ricordo sommessamente che la Lazio torna in Champions dopo quanti anni? Giocavamo in Interregionale prima? Non avevamo ambizioni?. Mi limito a segnalare che poteva scegliere, e ha scelto. Probabilmente anche per motivi economici: pare che i paesi Baschi abbiano una tassazione agevolata. Non so, forse ci aspettavamo un piccione viaggiatore a casa che si scusasse con noi. NChiudo questo paragrafo dicendo: il calciomercato è così, è un puzzle complicato.Ora, onestamente dobbiamo renderci conto che puntando in alto si rischiano questi no. Non capisco la necessità per forza di prendersela con qualcuno, e la ricerca del colpevole.Ma ha il suo mercato da fare, diciamo che può solo migliorare dopo la botta Silva: questa sessione sarà cruciale, l'ambizione di avere Silva deve essere la stessa per ogni singolo colpo (e ne servono almeno 5 molto seri, lo ha detto pure Inzaghi). E stavolta basta comunicati degli altri:, non basta Fares, che pure possono forse svoltarci la stagione. Serve altro, che sia chiaro questo.Ho letto poi molta pacata devo dire ironia nel merito del mio precedente articolo. Sottoscrivo tutto:, oltre a giocatori molto utili alla causa (titolari, non alternative). Ringrazio chi mi ha scritto (quasi tutti ripeto con garbata goliardia apprezzata davvero), ma sommessamente ricordo ai dirimpettai oltre il Tevere chei. Percepisco una sottile differenza, tanto per mettere i puntini sulle i.