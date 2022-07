È arrivato, lo ammetto: avevo in canna un pezzo molto retorico e molto romantico su come a volte il calcio sia giusto, e regali qualcosa che va al di là del valore tecnico e delle idee e dei ragionamenti economici., e c'è entusiasmo, e c'è voglia, e cavolo questo abbonamento è dannatamente affascinante, la Lazio che si sta costruendo è forse la più oculata e interessante da molti anni a questa parte. Molte tifose e tifosi me lo chiedono:La Lazio sta acquistando a rotta di collo, ha portato in ritiro Marcos Antonio e Casale e Cancellieri, FINALMENTE è arrivato Romagnoli e presto l'ultimo dei due (!) portieri (di Maximiano a Formello parlano un gran bene, a proposito, e lo voleva anche il Napoli). Un carico di acquisti inusuale, finalmente unaQuesta è la vera domanda. Il nostro ds ha finalmente compreso il suo ruolo, i limiti dello stesso, si è piegato ad una concezione più manageriale dell'allenatore?, ma di concetto: siamo passati da un allenatore alleato e sodale del ds ad uno che ha in testa caratteristiche e giocatori, e non ama essere preso in giro.. Chi scrive vi dice, con tanti condizionali, che sarebbe molto felice se fosse così:. Ma il potere, una volta preso, diventa una dopamina: non se ne può fare a meno, se ne vuole di più, non di meno.Pare che sia tornato in campo il signorDopo anni in cui forse ha perso un po' il polso della situazione, il nostro ha acceso tutta la potenza dei suoi cellulari per una sessione di calciomercato cIn un anno di forte cambiamento ulteriore, l'anno che non si può sbagliare,. E per farlo, senza strappi, ha preso campo, margine di manovra, ha ripreso le redini in mano. Togliendole a qualcun altro, a cui non resta che sbraitare alle feste di bile e di rabbia.Secondo me il nome lo sapete, lo avete trovato su tutti i giornali. È un suo uomo, stavolta. Che segue le richieste di Lotito, che sono quelle di Sarri. Che non sabota il calciomercato.Da qui a parlare di addio di Tare ce ne passa. IDopo tanti anni, in cui ha mandato avanti la baracca da solo, non capisce (e forse non può capire) questo improvviso cambio di rotta. E non ha la lucidità di lettura per muoversi di conseguenza. Pensa alle dimissioni, ad un anno dalla fine del contratto? Pensa a come riprendere quota? Pensa a come riprendere stima e considerazione? Ha in testa altri lavori, vorrebbe a questo punto mollare?Gode di molta stima in giro, ha idee e talento, ultimamente a Roma lo danno perNella testa disi agiteranno tante idee, ma di certo, tra tutti questi acquisti, pochi portano la sua firma. Forse solo Gila, nemmeno Maximiano. Una resa totale.Per esperienza, il ds non ha ancora finito i suoi colpi, le sue chance. Ha subito una forte battuta d'arresto, ma non ha perso la guerra. Di certo però ha perso tanto in termini di orgoglio e stimoli (ammesso che ne avesse ancora).Lotito è umorale, ha convinzioni ferree ma i suoi amori possono passare. S- Al netto di una Lazio che acquista (e mancano ancora un terzino sinistro e una mezzala, oltre ai due portieri)Dalla risposta a questa domanda dipenderà molto del cammino di questo gruppo, rinnovato e rifondato.: il prossimo sarà quello della scadenza, troppo rischioso portarlo laggiù. Arriverà la giusta proposta? L'altro papabile è lo spagnolo riottoso e artista,Non sono pronto per una sua cessione, ma anche lui è una delle possibilità.decidete voi quanto perdiamo se dovesse andare via Milinkovic, se dovesse andare via Luis Alberto. Ma da qui dipenderà anche l'esito di questo calciomercato, della guerra civile con Sarri, il futuro di Tare e forse quello della Lazio stessa. Decidete voi cosa augurarvi,