Contro, meglio, ora comincia il vero campionato della Lazio.. Comincia qui, dalla solita torre-assist di Sergej Milinkovic-Savic chiamata a gran voce da Inzaghi da 10 minuti ("Sergiooo, è il tuo momento"). Comincia da Simone Inzaghi il nuovo campionato della Lazio.Altro che '', altro che solita deriva macchiettistica.l'assenza di pubblico ha forse solo un pregio, permette di apprezzareLa sua partita dentro la partita è a ritmo veloce, volume alto, sotto cassa: questo allenatore fa vibrare il campo e la squadra alla sua voce continua."LAZZARI, PUNTALOOO",dà l'idea di come Inzaghi sappia incidere sul momento (in quel preciso istante davanti a Lazzari c'era il povero Joao Pedro)., Inzaghi Simone. Che passa indenne anche questo trappolone annunciato di nome Cagliari.La, potremmo chiamarla: questa Lazio ha preso statura, spessore, e le 6 vittoria di fila, il ritorno al gol di Immobile (non segnava da 2 partite, accidenti!) sono le tante facce di un. La difesa sta inglobando nei suoi meccanismi Musacchio, Milinkovic Savic è sempre più decisivo, Lazzari se non fa il titolare ai prossimi Europei va a rimpolpare la miopia già consistente di Mancini e le sue gerarchie sballate.O meglio, le sostituzioni di Inzaghi possono avere un senso tutte: Musacchio ha preso una brutta botta e già non era al 100%,deve prendere minutaggio (tra due settimane c'è il Bayern)doveva dare sostanza e corsa. Peccato che quasi tutti fanno casino, sbagliano tutti molto. Parolo un altro non ci spacca la partita tra le mani, Lulic sembra parecchio arrugginito e non lo nasconde, Akpa crea solo una gran, un piccolo demiurgo del caos.prende palloni (anche lui ne perde uno brutto), aiuta in fase difensiva, prova a rendersi utile. Ma al netto di tutta questa partita complessa, che serviva vincere stop, ora per la Lazio comincia un altro campionato:, a partire dal match complicatissimo contro l'Inter, ennesimo grande palcoscenico delle ambizioni e dei sogni della Lazio E questa rosa, questo allenatore, questo Reina (qui il vero salto di qualitá), questi raccattapalle hanno già dimostrato di poter battere tutti. Se ascolta Inzaghi: