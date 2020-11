. Sembra una barzelletta, o una di quelle storielle che si ripetono sempre al bar, e invece forse è una favola, una parabola: c'era il Torino, un arbitro da 4, e Caicedo.. C'è una particolare predisposizione arbitrale nel mandare in ulcera le partite contro i granata.Lungi da noi, ovviamente, dall'augurare al buon Chiffi la sfolgorante carriera di Jack O'Melly, ma. Ma dentro questo Torino-Lazio ci sono tantissime storie, con l'ombra di Inzaghi sullo sfondoNon ho tempo per la pietà pelosa, ma di fronte al coronavirusGli avrei volentieri dedicato questa vittoria, ma in questo momento per lui e per tutti quelli che stanno lottando solo rispetto e silenzio e, se possibile,. Non la pensiamo tutti come lui, ma nemmeno alla lontana. E gli altri, che in qualche modo ripetono questa zozzeria, smettetela di pensare come se foste tutti Bezos, è un mood orrendo, senza dignità.Detto ciò: tutto parte dalla piccola storia di. Non era titolare da un anno, l'ultima col Manchester United in pratica, riparte da un bel gol di controbalzo.Ma prima da titolare, primo gol di pregevole fattura (bello il movimento e il cross di Muriqi, che sta mancando sotto porta)., al contrario, anzi conferma un suo trend,maNon deve capitare, in altre squadre con qualche giocatore titolare in più finirebbe dritto in panchina a riflettere sul fatto che una buona partita può diventare da 4 con questi cali di concentrazione. Tutta la fase difensiva molto male, questo Torino da esonero non può fare 3 gol. Nota a margine:Belotti non è nuovo a queste situazioni.la gara di tuffi.. Le certezze di Chiffi ad avercele nella vita: ovviamente questa volta il VAR no, non lo richiama, perchéPereira allunga il piede per provare a prendere il pallone, probabilmente lo spostamento d'aria tritura i +90 kg di Belotti. Siccome mi piace l'onestà,, in generale ha gestito malissimo quasi tutto. La classe arbitrale italiana negli anni è andata peggiorando, e mi pare veramente palpabile. Qualcuno, ovvero il signor Nicchi, dovrebbe avere la compiacenza di pensarci seriamente, a prendersi le sue responsabilità.Ma siccome i tifosi della Lazio sono persone semplici, io penso che nel cuore in qualche modo si aspettasseroSempre per quello che ci siamo già detti: fa parte delle corde della nostra anima, non possiamo farci niente.: per questo il gol di Lukic è una specie di sentenza, per questo sul rigore poi dato ad Immobile scommetto che tutti abbiamo pensato che no, non ce l'avrebbe dato.: sembrava ai margini, la punta da 20 milioni presa al suo posto. Ma alla fine Inzaghi si appoggia sempre a lui, e finisce così: quando Caicedo decide.. Forse non è una barzelletta: c'era il Torino, c'era un arbitro da 2, Caicedo alla fine. Questa vittoria è di Simone Inzaghi,che in qualche modo segreto solo a lui sta di nuovo costruendo, come ogni parabola che si rispetti,. Contro tutto e tutti, contro un mercato in ritardo clamoroso, un focolaio, tutto quello che può andare storto. Contro tutti, di nuovo il miracolo di Inzaghi.