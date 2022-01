controuna squadra micetta non vincerebbe mai,Partiamo subito forte: una squadra totalmente decimata, che ha provato fino all'ultimo a non giocarla, in piena emergenza, si ritrova a banchettare sui resti di una Lazio stinta, stanca, asfissiata e poco cattiva.. E l'Olimpico non la prende bene, perché a nessuno di noiimmaginarlo che piagnucola sui suoi assenti, e si bea di un punto prezioso. Questo, per una mia motivazione personale, non sono disposto a perdonarlo tanto facilmente: questo sorriso del tecnico nerazzurroChi mi legge già lo sai, gli altri mi perdoneranno un veloce disclaimer: ho una forte antipatia personale per Gasperini., possono giocare fuori ruolo, decimati, senza tantissimi titolari e con due già pronti ad andare via, ma comunque metteranno in campo gli stessi dettami, la stessa ferocia, la stessa capacità di stare in campo dei titolarissimi.. Con lui ho un conto in sospeso, abbiamo un conto in sospeso da tanto tempo, da tanti scontri, da quel volo a Valencia a quel fallo di mano di Bastos, quindi è una colpa terribile vederlo tutto tronfio, per il suo ennesimo piccolo miracolo.quest'anno pure questo doveva farci piombare addosso, tutto il cinico piacere del Gasp. Si vede che in qualche altra vita schiacciavamo i formicai, o chissà cos'altro abbiamo fatto per meritarci tutto questo.- Siamo alle solite, ovviamente:non riesce a ragionare come al solito, non ci sta tanto con la testa. Anche la Lazio aveva 5 (quasi 7) assenti (lo ha detto Sarri, ed ha ragione), ma non è questo il punto. Al netto di questo, la partita è stata attenta ma imprecisa su un piano inaccettabile, quello tecnico.Milinkovic Savic ha provato per tutta la partita ad aiutare i suoi, a caricarsi sulle spalle la Lazio. EA centrocampo era quasi solo: Leiva sapeva che non aveva praticamente fiato per coprire tutti i metri, e quindi ha deciso di rimanere nel suo, ha fatto bene per quello che può, ma è chiaramente sulla soglia della camminata invece che la corsa. Luis Alberto purtroppo è incappato in una di quelle serate buie, che ogni tanto gli capitano: è riuscito a sbagliare quasi tutto, per fortuna per lui non è stato il peggiore: se le gambe possono essere stanche, i piedi rimangono comunque dotati di una tecnica sopraffina: Sarri voleva toglierlo, ma per non abbatterlo lo ha tenuto.. Lo grida, quasi, così come gennaio grida disperato verso la fine, e di calciomercato non si vede nemmeno l'ombra. Bisogna sperare che a febbraio le ferie di Igli finiscano, così per l'estate almeno siamo apposto. Di che anno, ce lo dirà il nostro forse in intervista, tutto scocciato.Qualcuno ha fatto molto bene - facile la partita della difesa, che comunque sta prendendo ordine e fiducia -Anche lui molto spesso ha lottato contro tanti giocatori della Dea, poco supportato - Immobile è stato divorato da Demiral - ma il suo palo grida vendetta (ennesimo episodio che gira stortissimo) e in generale è lucido, brillantissimo, è un piacere da vedere.Un altro che mi sta piacevolmente stupendo è: lo davamo per spacciato, per sicuro partente, mi sembrava totalmente avulso dal contesto. In realtà può spaccare le partite: nel finale è stato lui la spina nel fianco dell'Atalanta, veramente un ottimo impatto sul match.. Chissà se, dopo questa sosta, Sarri potrà contare su qualche volto nuovo. Forse un acquisto potrebbe farmi dimenticare quel sorrisetto di Gasperini.