Finisce qui? Lafa tutto quello, tutto quello che i laziali veterani si aspettavano, temevano, sapevano. A Firenze queste partite non sono una novità,, nulla viene concesso, tutto viene sofferto. La Fiorentina fa una gara sporca, cattiva, sfrutta i suoi uomini migliori nel miglior modo possibile. Lotta, perde tempo, si sacrifica, fa una straordinaria prestazione collettiva. Tesa verso l'obiettivo come una corda di violino.i big latitano, fanno poco o nulla, quando si tratta di sporcarsi le mani spariscono tutti tranne Milinkovic-Savic. E il campo non mente mai:Partiamo dal secondo tempo, si fa infilare nell'imbuto delle micro-perdite di tempo funzionali. E più si agita,Una mancanza cronica di incisività in alcuni momenti chiave, unadi prendere gol pesanti: il primo è frutto di un rimpallo ma a difesa schierata non si può prendere, nel secondo si vede tutta la differenza tra un ottimo attaccante e un difensore appena rientrato, che proprio doveva essere messo in campo in questa partita di fuoco, per forza, ad ogni costo.: Inzaghi nella ripresa fa il caos, cambia uomini e moduli, lascia in campo un Correa tornato a livello ectoplasma e le prova tutte.. Possiamo dircelo, finalmente:. Non nascondiamoci: questo mister non è stato aiutato nella stagione più importante della sua carriera. Basta guardare chi è entrato in campo, ripercorrere la stagione dei nuovi acquisti.Forse non è mai davvero iniziata, o è iniziata già con le carte basse in mano.Da che dipende ora? Dalle altre? La Lazio dovrà continuare a considerarle finali? Dipenderà da come andranno le altre. Non ci si può permettere di tirare fuori un finale balneare. Lo dico per due motivi:. Non spero in eventuali squalifiche Uefa (non voglio pensare a qualcosa così clamoroso ed extracampo) ma non si può perdere del tutto la speranza, anche se il campo ha parlato molto chiaramente. Un peccato, perché questo gruppo che probabilmente è arrivato al capolinea è stato forte, di animo generoso, ha regalato finali palpitanti, gol di Caicedo e grandezzeSimonee la Lazio devono chiarirsi, capire se continuare insieme, su quali basi, su quale mercato condiviso e di che livello. Il futuro della Lazio si deciderà nei prossimi giorni, forse nelle prossime ore. Davvero questa Firenze deve essere l'ultimo atto di questo splendido ciclo?