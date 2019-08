Questo che arriva sarà l'ultimo weekend senza Serie A, anzi senza Lazio per tutti i tifosi biancocelesti. Manca ancora un altro poco alla fine del calciomercato - questa cosa di farlo finire dopo inizio del campionato è una bella oscenità, ma vabbè, a qualcuno prodest, si vede, e Tare, diciamolo subito, avrebbe in animo qualche bel movimento in uscita, e poco altro. A meno di uscite clamorose - man mano che passano i giorni sempre più improbabili, anche per una generica volontà di non depauperare troppo Inzaghi - la Lazio in entrata ha fatto tutto quello che riteneva necessario. Io non la penso così.



MERCATO LAZIO E LESSICO - Ovviamente do per scontato che, man mano che il ticchettio dell'orologio si faccia via via più insistente, le parole "fatta per Milinkovic" agiteranno gli insider e gli account Twitter in cerca di visibilità. Le vie del mercato sono infinite, specialmente quando si parla di grandi talenti come Milinkovic, ma direi che il serbo abbia avuto il dono della chiarezza: "al momento non c'è niente". Più chiaro di così.



BASTA ASPETTARE - Ovviamente ci sarà anche chi, gentilmente, ricorderà a tutti di "aspettare la fine del mercato prima di giudicare", come se di fronte alla costruzione di una casa storta uno dovesse per forza guardarsi l'ultima tegola poggiata. Ci sarà anche il visionario, che invece già guarda molto più in là: "aspettiamo la fine del campionato per giudicare il mercato". Questo è un anno particolare: diamo per assodato che il mercato Tare l'anno scorso l'ha mezzo toppato e mezzo no, sarebbe il caso che in questa stagione il bicchiere sia tutto pieno. Anche per aiutare Inzaghi nell'improbo compito di portare la squadra in Champions.



IL SOGNO DI INZAGHI - Chiaro che Inzaghi vorrebbe una bella punta nerboruta, alta, un'ariete di quelli tradizionali. Un arrivo che di fatto gli aprirebbe scenari importanti, la possibilità di variare, di inserire a partita in corso un esperto di mischioni in area. Verrà accontentato? Ad oggi sembra quasi un regalino, forse lo fanno forse no. La Lazio doveva riempire un gap di motivazioni e punti importante per arrivare in Champions. Non che gli altri abbiano fatto sforzi incredibili per crescere e sfidare la Juve, ma nemmeno la Lazio ha alzato l'asticella in maniera coraggiosa. Ha fatto il suo, si è rinforzata, Lazzari lo ringrazieremo sempre della sua scelta, il resto lo vedremo. Anzi, lo "giudicheremo a fine mercato". E se proprio vogliamo fare i visionari, direttamente al termine di una lunghissima stagione che sta per iniziare.