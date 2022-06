ha cambiato strategia:i tifosi della Lazio. Il presidente biancoceleste ha messo su un'architettura di comunicazione aggressiva, frontale, una specie di carica di cavalleria francese sgradevole, potente, senza disciplina.per mesi e mesi si è nascosto sotto il pelo dell'acqua, alligatore in agguato. Ha osservato con interesse e poco tempo le guerre intestine tra Sarri e il signor Igli Tare, i mercati a metà e la stagione complessa passata dalla Lazio., considerato quasi l'unico colpevole. Ha risolto l'indice di liquidità due volte, mentre il suo ds provava e prova a piazzare i suoi improbabili acquisti sottoprezzo.Lotito attacca a testa bassa: in qualche modo è diabolico, nel senso di divisivo.(dopo latinista, giornalista, virologo, politico, ora pure antropologo) — a parti inverse chissà che si potrebbe tirare fuori, sulle sue pose e i suoi detti e i suoi gonfi trionfalismi — prendendo una parte di verità (es. i tifosi della Lazio sono abituati a soffrire) per poi stravolgerla e stracciarla a suo uso e consumo (sono abituati troppo bene). Il paragone coi tifosi della Roma, in questo momento, è chiaramente infilare il ditone in una ferita aperta,Quali siano gli obiettivi di Lotito, come sempre è difficile dirlo. Chiaro, lui carica anche per il piacere stesso della carica, dell'odore del nemico, dell'adrenalina, del far parlare delle sue parole, dei suoi detti.Ma chi sottovalutadi solito finisce male: è chiaro che dietro c'è pure una strategia– non sono nella sua testa, né vorrei, né potrei:sfidarli, provare a vedere se, con la tecnica del lancio dell'astuccio con cui si rimorchiava alle elementari, ora riesce a riportare la gente allo stadio.Per trovare nuovi alleati? Per provare a vedere chi lo segue davvero? Nelle ultime settimane perfino alcuni fedelissimi comunicatorie l'unico cambiamento è stato nel registro sempre più bellicoso e offensivo delle sue sparate.Da che dipende? Lo scontro frontale a chi giova? Vuole far vedere chi è che comanda? Cosa vuole coprire? Cosa sta cercando di nascondere? Perché parla di continuo dei tifosi? Invece di parlare, parlare, parlare, perché non pensa a vendere giocatori, comprarne, fare la squadra?