Archiviata la questione Felipe, si può finalmente aprire, chi con rammarico, chi felice, chi contestando sempre, chi contestando mai, dicevo si può aprire l'annosa questione eredità. Tare sembra ragionare sul pragmatico e papalino detto: "Via un Felipe, se ne fa un altro". Ha in mano una serie di profili (uno molto vicino, a quanto si dice) che si muovono su queste caratteristiche: mediamente giovane - almeno quanto Felipe - mediamente non europeizzato, mediamente da grandi qualità tecniche.



Voce dal sen fuggita mormora di un Inzaghi fissatello col Papu Gomez. C'è la volontà, lo abbiamo già scritto, ma meglio sottolineare, di fare meno sforzi possibile per inserire quelli che faranno parte più o meno stabilmente della rosa titolare.



Nota a margine: Di Gennaro potrebbe avere una chance come vice-Leiva. La Lazio non butta via nessuno dopo 1 anno, a meno che non si chiami Nani, e prenda tutta quella barca di soldi, che Dio benedica il suo padrino Mendes. Quindi aspettiamoci una chance, a meno che il giocatore non decida di cambiare aria, o non arrivi qualche offerta.



Riprendiamo il discorso principale: la prima cessione, Felipe, è arrivata, la seconda, Milinkovic, non ancora. A questo punto entrerebbero due profili. Pare che, per il dopo Felipe, la Lazio abbia in testa di spendere cifre importanti. Almeno per gli standard Lazio, quindi una ventina di milioni. Meno di quelli entrata, una decina di meno, ma più di quello che abitualmente Tare può spendere. Ora il dubbio è amletico, perché l'altro info che arriva è questa: il sostituto di Milinkovic è un pezzo grosso. Sono due big, quelli che arriveranno? Bah, difficile.



Ecco l'idea che mi sono fatto io: al posto di Felipe di fondo si vorrebbe un giovinotto di belle speranze, Inzaghi avrebbe questa strana fissa di Gomez (anche Acerbi risponde a questa sua ossessione per giocatori già apposto così, grazie). Anche Vazquez rientra in questo tipo di profilo, comunque. Al posto di Milinkovic noblesse oblige: arriverà un big, magari a prezzo di saldo (ma con contratto importante, stile Nani). Il ritiro è già iniziato, c'è da puntellare e cedere. Occhio a quelli che ora sono ad Auronzo, Inzaghi qualcuno se lo terrà, per non ritrovarsi a dover fare strane cose causa rosa breve ad aprile, con la stagione già in fase importante. Ah, Berisha tenetelo d'occhio. Ha qualcosa in più. Esattamente quello che manca, ma c'è pure un mese ancora: qualcosa in più.