Alla fine, questeci racconteranno due verità. La prima:e rispetto per la sua gente laziale?Sono due questioni centrali, e dovrebbero interessarci davvero tanto.Partiamo da qui: la duplice funzione di queste due partite non deve MAI passare inosservata o sotto traccia. I tifosi dovranno vigilare: i giocatori sono in grado di tenere alta la tensione per questo progetto, qNon è banale, non è scontato: da qui a fine stagione qualcuno potrebbe dare segnali diversi. Segniamocela, questa cosa.I tifosi laziali hanno riempito spicchi d'Italia sotto pioggia, vento, freddo. Lo dico con un po' di doverosa retorica, ma veramente c'è gente che ha speso tantissimi soldi per stare appresso a questa squadra.se relazionata all'atto di amore di seguire una squadra come la Lazio, che storicamente e in questa stagione particolarmente ha una particolare propensione al masochismo doloroso. I giocatori che sapranno rispettare i tifosi, liberissimi di rimanere. Gli altri - e già qualcuno ha mandato certi segnali - sono liberi di levare le tende.La questione cruciale, che per ora è un sottofondo confuso,. Nel titolo esagero un po', carico, forzo, ma la questione è molto importante, quello di- assistito da Kezman, ex attaccante e agente di Milinkovic Savic e di quel tale Kamenovic - è invece stato siglato. Non dimentichiamoci mai che uno dei possibili strappi tra Tare e Sarri - che ovviamente per la comunicazione ufficiale non sono mai avvenuti, ci mancherebbe - riguarda proprio, ottenendone in cambio un percorso di crescita coerente. Suola in cambio di mancate cessioni, gol e assist in cambio di calciomercati cheti e atteggiamenti responsabili. Non è il primo anno, ma questo - o il prossimo - potrebbe essere l'anno in cui dovremo parlare del futuro di Milinkovic.Per la Lazio può essere un bivio societario importante:, le ambizioni, o semplicemente l'indice di liquidità di Lotito e company. Detto tra noi: è forse la più importante cessione in essere da qui ai prossimi 5 anni. Non è poco, anzi.Come ci relaziona con questo fatto, che quello che ti può far fare una plusvalenza mostruosa è lo stesso che ti ha chiesto di far giocare un altro suo assistito,E che è stato tesserato con 6 mesi di ritardo, per la medesima scelta tecnica. IConta il suo amatissimo campo, le prestazioni, una stagione non facilissima, o contano queste bizantine relazioni sotterranee? Tutte e due, mi sento di dire. E una cosa deve essere chiara: il futuro della Lazio cambierà tanto con Sarri, e senza Sarri. Questo non dobbiamo mai sottovalutarlo, sminuirlo, fare del papismo spicciolo alla romana (mortopapasenefaunaltro).Ma è una scelta strategica fondamentale. O Sarri o Kezman. E noi tutti a sperare intorno.