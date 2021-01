Inzaghi ha costruito una svolta intorno alla(che ha fatto cadere il cielo sopra Fonseca e i suoi, manco fossero Filistei), ma in realtà da qualche tempo si sono visti microcorrettivi, miglioramenti, update, fix bug e dettagli. Tutto quello che Covid e calendario giungla hanno rallentato, Inzaghi l'ha ripreso, corretto, rivisto. E questa Lazio riveduta e corretta ha un grande pregio: è consapevole, e alza il tiro.Senza gli isterismi di Conte, le minacce di strappo-fascia a Dzeko o le faide sanguinose con Papu Gomez.E la squadra ha risposto come sa: giocando con il Sassuolo un calcio maturo, serio, attento, a tratti (vedi secondo gol, o il crescendo che ha portato al primo) molto divertente. Ma ora bisogna crederci, e la società per una volta deve seguire la cometa della squadra, e non indirizzarla.Di cose di belle speranze se ne sono viste:ma sarebbe carino se si ricordasse di essere in campo,. Per me su Marusic bisogna distinguere: la qualità del giocatore non mi convincerà mai, ma sta dimostrando una disponibilità e uno stato di forma fuori dal comune, plauso a lui.(sostenevo che il suo ruolo preferito fosse in panchina, non troppo simpatico ma a volte mi vengono male, altrimenti farei il cabarettista) ma non ho problemi ad ammettere. Dopo qualche tempo ho avuto la netta sensazione che la Lazio avrebbe segnato. E quando lo ha fatto, non mi ha sorpreso: il gol di Milinkovic ha solo certificato una cosa sotto gli occhi di tutti, che sarebbe comunque successa.Non fatevi mettere i paraocchi ora: il ritorno di Lulic è una notizia meravigliosa (che bello vederlo),sta diventando da corpo estraneo a giocatore utile (con la speranza che diventi decisivo come in Coppa Italia), le rotazioni funzionano,, l'ha portata sulle spalle in un momento delicato (come è delicato qualsiasi momento senza la magia di Luis Alberto).. Non è Sokratis? Va bene, subito il prossimo, prenderlo, strapparlo, se necessario pagarlo sodo. Ligabue mi perdonerà, ma in certi momenti lo scontrino non conta: quello che conta è sentire che va. E questo Lazio va, e se ne accorgeranno tutti.