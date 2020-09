Su Sky, sui giornali, ovunque,Non ne voglio nemmeno troppo parlare: lo lascio qui, come dato. Lo appunto, ne faccio grazioso screenshot, vedremo. E se vi sembra che su quel vedremo si addensi un ghigno di speranza di alzarvi lo screenshot in faccia, beh, avete ragione.L’altra sera ho parlato a lungo con un po’ di tifosi su Twitter: cerco sempre qualcuno che mi smuova da alcune convinzioni, mi porti a vedere le cose da un’altra prospettiva, e mi aiuti ad uscire da un certo pessimismo che pratico con gust. Parto sempre da qui poi per dire che servirebbe un mercato in grado di dare uno slancio di entusiasmo importante. Ad oggi è stato fatto un acquisto molto importante,- che consiglio a tutti al Fantacalcio, il mio miglior attestato di stima preventiva, attenzione alle voci dalla Turchia - e una serie di operazioni che si riveleranno molto utili (Reina ed Escalante e Fares, semmai un giorno dovesse venire ufficializzato). Partivo da questo per dire: ok, bisogna fare di meglio, di più, mi aspetto di più. Dche ha sempre palesato qualche difficoltà nel gestire le rose che Tare ritiene adatte a 3 competizioni, solo lui però. E alla fine ci si fa male. E mi dispiacerebbe molto per il mister, da un punto di vista squisitamente umano.Alcuni tifosi mi hanno tirato fuori dal mio guscio di paguro per dimostrarmi, armi della dialettica alla mano, che alla fine non è che le altre abbiano fatto sfracelli, e che forse questa della rosa lunga è una narrazione che può stare a pennello solo a club veramente immensi, che per dire la Champions vogliono vincerla (penso alla Juve in Italia, e poche altre in Europa). Mi hanno tolto un po’ di pessimismo, mi hanno smosso da qualche posizione, continuo a pensare che non dobbiamo pensare ad impelagarci per un quarto posto.Voglio aggiungere una cosa:Nessuno ci dà più speranze Champions: è una cosa meravigliosa, dovremmo festeggiare, ogni volta, Milan-dipendente, Inter-ossessionata, Juventus-centrica. Per recitare il ruolo di ariete di questo campionato, vorrei uno slancio finale di mercato.Pare che, al netto di tantissimi silenzi, smentite, e freddezze, per non finire di nuovo nel pantano del David Silva 2 dico io, la Lazio stia veramente cercando di convincere Callejon. Che in Italia vorrebbe solo il Napoli, ma ha anche lo stesso agente di Reina.o con qualche riferimento a madri e sorelle, che di tanto in tanto tira fuori in risposta a burleschi scherzi telefonici che forse facevano ridere a 12 anni.ci vorrebbe un cofanetto Deluxe, un’antologia, con l’introduzione di Leitner a cui ha tirato la bresaola e postfazione di Bielsa. Ah,mi piace molto da sempre. A, che veniva da lui puntualmente bruciato, meno.Notizia delle ultime ore che mi ha fatto sorridere: Inzaghi avrebbe chiesto esplicitamente Hoedt. Ora, tra tutti i giocatori, non si sa perché proprio Hoedt, che guarda caso sembrava proprio: ha bruciato quel che restava della sua carriera e aveva qualche caratteristica interessante.ma una certa propensione, come si dice a Roma, a sentirsi stoca. Non sopportava le panchine. Chissà se qualche mese alle periferie del calcio gli ha fatto cambiare atteggiamento. In caso affermativo, potrebbe essere buono solo se regalato: lo leggo sempre con piacere, come cerco di leggere tutti e rispondere il più possibile. Ora serve nuovo account: lo scatto di Hoedt, il ritorno. Oppure un altro account: lo scatto di un difensore centrale di piede sinistro VERO. Non Mustafi, lento, macchinoso. Mi immagino Inzaghi avallare il suo acquisto, e mi immagino gli altri nomi in ballo. Tra cui Hoedt. Non una cosetta low budget, magari non Mustafi. Secondo Sky siamo sesti. Meno male: che Hoedt c'è. Con lui o con Mustafi, chissà che balzo in avanti nei loro exit-poll. Che meraviglia, comunque: per tutti siamo sesti.